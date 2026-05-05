Amazonas

Causas do acidente ainda serão investigadas

O motociclista Rosinaldo Costa de Oliveira, de 45 anos, morreu após bater em um ônibus na rodovia AM-010, no km 103, na zona rural de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na delegacia do município, o acidente aconteceu por volta das 14h58 de segunda-feira (04/05).

Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada de socorro. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser investigadas pela Polícia Civil.

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