Prisão

Ações da Romu durante o fim de semana resultaram em quatro ocorrências na capital

Publicado em 04 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A Guarda Municipal captura foragidos em Manaus e conduz suspeitos por tráfico de drogas e roubo durante ações realizadas no fim de semana pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Ao todo, as equipes atenderam quatro ocorrências em diferentes áreas da capital.

Além disso, as operações resultaram na prisão de dois foragidos da Justiça e em outras duas conduções por crimes distintos.

Romu localiza foragidos durante operação no Centro

Durante patrulhamento da operação “Impacto Centro”, agentes da Romu flagraram um grupo consumindo possíveis entorpecentes.

Após consulta ao sistema, os guardas constataram que dois integrantes possuíam mandados de prisão em aberto.

Em seguida, a equipe conduziu ambos ao 1º Distrito Integrado de Polícia.

Suspeito de tráfico é preso com drogas na zona Leste

Na noite de domingo (3/5), após denúncia de um pedestre nas proximidades do complexo viário Rei Pelé, a equipe se deslocou ao bairro Jorge Teixeira, na zona Leste.

No local, os agentes abordaram um suspeito e apreenderam:

59 porções de entorpecentes

R$ 122 em espécie

Posteriormente, os guardas encaminharam o homem ao 14º Distrito Integrado de Polícia.

Guarda Municipal impede assalto a ônibus na zona Oeste

Ainda no domingo, durante fiscalização ostensiva na avenida do Turismo, agentes identificaram um ônibus da linha 343 em possível situação de assalto.

Imediatamente, a equipe interceptou o veículo e realizou a abordagem.

Durante a revista no coletivo, os agentes encontraram com o suspeito uma faca usada para ameaçar passageiros e roubar celulares.

Logo depois, os guardas levaram o suspeito, os materiais apreendidos e as vítimas ao 19º Distrito Integrado de Polícia.

Prefeitura reforça atuação da Romu nas ruas

Segundo a Prefeitura de Manaus, o município segue ampliando os investimentos na atuação da Romu.

Dessa forma, a gestão busca reforçar o patrulhamento ostensivo e aumentar a presença da Guarda Municipal nas ruas da capital.

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