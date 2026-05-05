Polícia

Homem já tinha histórico de agressões contra a família

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de descumprir medida protetiva e ameaçar uma mulher, de 47 anos, e o filho dela em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 26 de abril, quando o suspeito foi até a casa da família, no bairro Waimiri, fez ameaças, proferiu ofensas e ainda tentou invadir o imóvel, chegando a forçar a porta de entrada, mas não conseguiu.

De acordo com a delegada Beatriz Andrade, o homem é sobrinho do companheiro da vítima e já tinha histórico de violência. “Ela relatou que ele é reincidente nesse tipo de comportamento. Em outubro de 2025, ele agrediu a mulher e o próprio tio, que é idoso, causando uma lesão grave”, explicou.

Ainda conforme a delegada, após esse episódio anterior, o suspeito chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado em audiência de custódia, mesmo após ser advertido sobre as medidas protetivas.

A vítima também informou que o homem estava se escondendo para evitar ser notificado pelas autoridades, o que dificultou o cumprimento das intimações.

Foto: Divulgação/PC-AM

“Diante da gravidade dos fatos e do medo pela integridade da vítima e do filho, representamos pela prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça e cumprida pela equipe policial”, afirmou a delegada.

O homem foi localizado, preso e vai responder por descumprimento de medida protetiva, ameaça, injúria e violação de domicílio. Ele permanece à disposição da Justiça.

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