Polícia

Vítima sofria violência do ex-companheiro

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de torturar, estuprar e manter em cárcere privado a ex-mulher, de 43 anos, em Manacapuru, no interior do Amazonas. A vítima só conseguiu ser resgatada após sua filha, de 9 anos, pedir ajuda a testemunhas.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o crime ocorreu no domingo (03/05). O homem trancou a mulher em um quarto, mantendo-a sem água e comida. Durante o período de cárcere, ela foi agredida, ameaçada de morte e obrigada a manter relações sexuais mediante violência.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, o relacionamento durava cerca de seis meses e, no início, era tranquilo, mas nas últimas semanas o homem passou a agir de forma agressiva e controladora, impedindo o contato da vítima com familiares e monitorando o celular dela.

“O indivíduo passou a agredi-la fisicamente, além de ameaçá-la de morte e praticar violência psicológica constante, chegando a afirmar que a vítima só se livraria dele quando ele a matasse”, afirmou a delegada. Ainda conforme a autoridade policial, a mulher só conseguiu escapar na segunda-feira (04), após a filha acionar testemunhas. Em seguida, ela procurou a delegacia, abalada, e denunciou o caso. Foto: Divulgação/PC-AM

Com base na denúncia, a equipe policial iniciou buscas e localizou o suspeito em uma rua no bairro Liberdade, onde foi efetuada a prisão em flagrante.

Em depoimento, o homem negou as acusações. Ele responderá pelos crimes de tortura, estupro, sequestro, cárcere privado, lesão corporal, ameaça e injúria, permanecendo à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Homem é preso suspeito de torturar, estuprar e manter ex-mulher em cárcere no AM pic.twitter.com/eGfbe3y73x — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 5, 2026

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