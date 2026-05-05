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Campanha “Vai que é Sua” integra cartões Atacadão, Carrefour e Sam’s Club

O Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, lançou a promoção “Vai que é Sua” no dia 4 de maio. A campanha integra, de forma inédita, clientes dos cartões Atacadão, Carrefour e Sam’s Club.

A ação aposta no aumento do consumo no varejo, impulsionado pelo clima esportivo, e traz o ex-goleiro Taffarel como embaixador.

Estratégia reforça integração entre marcas

A campanha incentiva o uso dos cartões em diferentes bandeiras do grupo. A proposta é oferecer mais praticidade, conveniência e benefícios ao cliente em diversas situações de compra.

Segundo Renata Rizzo, diretora de Negócios e Produtos do Banco Carrefour, a iniciativa fortalece a conexão entre as marcas e melhora a experiência do consumidor.

A estratégia também amplia o papel do banco como integrador do ecossistema do Grupo Carrefour Brasil, gerando valor ao longo de toda a jornada do cliente.

Promoção deve alcançar milhões de clientes

A campanha tem potencial para atingir mais de 5 milhões de clientes em todo o Brasil. A expectativa é aumentar o engajamento, estimular o uso dos cartões e impulsionar novas adesões.

Além disso, a ação busca fortalecer o relacionamento e a fidelização dos consumidores dentro do grupo.

Como participar da promoção

Entre os dias 4 de maio e 24 de julho, a cada R$ 200 em compras com os cartões participantes, o cliente recebe uma “defesa da sorte”.

Com isso, é possível concorrer a prêmios instantâneos, como:

Vales-compras de até R$ 700

Itens autografados por Taffarel

Também é gerado um número da sorte para concorrer ao prêmio final de R$ 100 mil em certificado de barras de ouro.

Compras a partir de R$ 500 em um único cupom garantem ainda um álbum de figurinhas personalizado, limitado a dois por CPF.

Aceleradores aumentam chances de ganhar

Os clientes podem aumentar as chances na promoção com algumas ações específicas:

Compras em mais de uma marca do grupo geram até seis números extras

Novos clientes que ativarem o cartão ganham dois números adicionais

Contratação de seguros do banco também rende números extras

Para participar, é necessário realizar cadastro no site oficial da campanha até o dia 24 de julho.

Sobre o Banco Carrefour

O Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartões de crédito do Brasil. A instituição oferece serviços financeiros como empréstimos e seguros, além de atuar como suporte às operações do varejo do grupo.

Com foco em inovação e inclusão financeira, o banco trabalha para ampliar o acesso da população a serviços bancários e fortalecer o relacionamento com os clientes em todo o país.

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