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Pelci vai oferecer esporte gratuito e promover inclusão social no interior

Publicado em 05 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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O Governo do Amazonas assinou, nesta terça-feira (05/05), o Termo de Cooperação para implantar o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) em Barcelos, município localizado a 399 quilômetros de Manaus.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) e busca ampliar o acesso ao esporte no interior do estado.

Programa amplia oportunidades para jovens

O Pelci vai oferecer, de forma gratuita, diversas modalidades esportivas para crianças e adolescentes. Entre elas estão:

Futebol de campo

Futsal

Atletismo

Handebol

Vôlei

Tênis de mesa

A proposta é incentivar a prática esportiva e contribuir para o desenvolvimento social dos participantes.

Inclusão social e qualidade de vida

O secretário da Sedel, Bruno Pires, destacou que a expansão do programa fortalece a inclusão social e cria novas oportunidades.

“Estamos levando oportunidades para o interior, promovendo inclusão, cidadania e qualidade de vida. O Pelci chega para transformar a realidade de muitas crianças e jovens”, afirmou.

Atividades em diferentes espaços da cidade

As atividades serão realizadas ao longo da semana, em diferentes turnos, para atender públicos variados.

Os treinos e ações esportivas acontecerão em locais como:

Bertino Rodrigues

Sorocal

Pereirão

Badalotti

Interior ganha mais acesso ao esporte

Com a chegada do Pelci, Barcelos passa a integrar o conjunto de municípios atendidos pelo programa no Amazonas.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado em democratizar o acesso ao esporte e promover inclusão social por meio de políticas públicas.

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