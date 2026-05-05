O Governo do Amazonas assinou, nesta terça-feira (05/05), o Termo de Cooperação para implantar o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) em Barcelos, município localizado a 399 quilômetros de Manaus.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) e busca ampliar o acesso ao esporte no interior do estado.
Programa amplia oportunidades para jovens
O Pelci vai oferecer, de forma gratuita, diversas modalidades esportivas para crianças e adolescentes. Entre elas estão:
- Futebol de campo
- Futsal
- Atletismo
- Handebol
- Vôlei
- Tênis de mesa
A proposta é incentivar a prática esportiva e contribuir para o desenvolvimento social dos participantes.
Inclusão social e qualidade de vida
O secretário da Sedel, Bruno Pires, destacou que a expansão do programa fortalece a inclusão social e cria novas oportunidades.
“Estamos levando oportunidades para o interior, promovendo inclusão, cidadania e qualidade de vida. O Pelci chega para transformar a realidade de muitas crianças e jovens”, afirmou.
Atividades em diferentes espaços da cidade
As atividades serão realizadas ao longo da semana, em diferentes turnos, para atender públicos variados.
Os treinos e ações esportivas acontecerão em locais como:
- Bertino Rodrigues
- Sorocal
- Pereirão
- Badalotti
Interior ganha mais acesso ao esporte
Com a chegada do Pelci, Barcelos passa a integrar o conjunto de municípios atendidos pelo programa no Amazonas.
A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado em democratizar o acesso ao esporte e promover inclusão social por meio de políticas públicas.
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