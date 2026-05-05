Programação

Programação gratuita no mirante Lúcia Almeida antecipa o Festival de Parintins e valoriza a cultura dos bois-bumbás

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos de Manaus (ManausCult), realiza o evento “Bois no Mirante”. A programação começa nesta sexta-feira (8), no mirante Lúcia Almeida, localizado no centro histórico da capital.

Além disso, o evento gratuito reúne apresentações dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido e antecipa o Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores eventos culturais do Brasil.

Espaço público recebe cultura e tradição amazônica

A iniciativa transforma o mirante em um ponto de encontro entre moradores e turistas. Dessa forma, o evento busca valorizar as tradições amazônicas e ampliar o acesso às manifestações culturais da região.

Ao mesmo tempo, a programação reforça a ocupação dos espaços públicos como ambientes de convivência, lazer e difusão artística. A expectativa, portanto, é de grande participação do público, especialmente nos fins de semana.

Experiência aproxima público dos bois-bumbás

Durante as apresentações, o público acompanha músicas, coreografias e performances que fazem parte do universo dos bois-bumbás. Além disso, a programação oferece uma experiência mais próxima da preparação dos espetáculos apresentados em Parintins.

Segundo o diretor-presidente da ManausCult, Márcio Braz, a ação fortalece a conexão entre a população e a cultura local.

“Trazer os bois para um espaço como o mirante é uma forma de aproximar ainda mais a população dessa manifestação tão representativa. A proposta é criar um ambiente onde as pessoas possam vivenciar essa experiência, valorizando os artistas e incentivando a cultura como parte do dia a dia da cidade”, afirmou.

Cultura também movimenta turismo e economia local

Além do impacto cultural, o evento deve aumentar o fluxo de pessoas no centro da cidade. Consequentemente, a iniciativa tende a beneficiar o comércio local e estimular o turismo na região.

A escolha do mirante Lúcia Almeida reforça essa estratégia. Assim, a Prefeitura utiliza pontos turísticos como palco de atividades culturais, promovendo integração entre visitantes e a identidade amazônica.

Programação inclui ensaios dos bois-bumbás

A programação do “Bois no Mirante” inclui ensaios da Batucada e da Marujada no mirante Lúcia Almeida. O boi Caprichoso se apresenta nos dias 8, 15 e 29 de maio. Já o boi Garantido participa nos dias 22 de maio e 7 e 11 de junho.

Dessa forma, o evento se consolida como uma das principais ações culturais que antecedem o Festival de Parintins na capital, ampliando o acesso do público à tradição dos bois-bumbás.

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