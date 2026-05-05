Polícia

O assalto ocorreu na Avenida Camapuã sob chuva intensa; vítimas precisaram fugir por portas laterais para escapar dos quatro assaltantes.

Manaus (AM) – Uma floricultura localizada na Avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, foi alvo de um arrastão violento no fim da manhã desta terça-feira (5). Quatro criminosos armados, divididos em duas motocicletas, invadiram o estabelecimento e causaram pânico em funcionários e clientes.

Fuga e esconderijo

A ação foi rápida e agressiva. Ao perceberem a chegada dos assaltantes, parte das vítimas conseguiu correr por uma porta lateral e descer uma escada de emergência. Eles permaneceram escondidos em um andar inferior até que os criminosos deixassem o local.

Vídeos registrados por testemunhas e câmeras de segurança mostram a audácia dos suspeitos, que fugiram em alta velocidade mesmo sob a chuva intensa que atingia a capital no momento do crime. Nas imagens, é possível ver o rastro de destruição deixado na loja, com objetos revirados e espalhados pelo chão.

Investigação

Equipes da Polícia Militar foram acionadas logo após a fuga e realizaram buscas na região da Cidade Nova e adjacências, mas ninguém foi preso até o fechamento desta matéria. Testemunhas forneceram as características físicas dos assaltantes e as placas das motocicletas para auxiliar na identificação.

Ainda não foi divulgado o balanço total do prejuízo, que inclui dinheiro do caixa, celulares e pertences pessoais de quem estava no local. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que utilizará as imagens das redes sociais e do circuito interno para investigar o crime.

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