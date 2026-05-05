Polícia Civil

Ação conjunta entre delegacias especializadas e a Polícia Civil de Maués retirou veículos de circulação; ninguém foi preso em flagrante.

Maués (AM) – Uma grande operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) resultou na apreensão de 25 motocicletas provenientes de roubos e furtos no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus). A ação, realizada entre quarta (29) e quinta-feira (30), faz parte de uma ofensiva para desarticular esquemas de receptação de veículos no interior do estado.

O trabalho foi coordenado pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), com o apoio estratégico da Delegacia Fluvial (Deflu) e da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués.

Ofensiva contra o roubo de veículos

Esta é a segunda operação de grande porte focada na recuperação de motocicletas realizada apenas no mês de abril. De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, o objetivo é asfixiar o mercado ilegal de peças e veículos roubados que são levados da capital para o interior.

“Não houve prisões em flagrante durante as abordagens. No entanto, todos os indivíduos que estavam em posse dessas motocicletas foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos e para a instauração dos procedimentos de apuração dos fatos”, explicou o delegado.

Investigações continuam

Todos os veículos recuperados foram levados para o pátio da delegacia local, onde passarão por perícia para identificação dos proprietários originais. A polícia agora trabalha para identificar os responsáveis pelo transporte e pela venda desses veículos na região.

As autoridades orientam que a população evite comprar veículos sem documentação legal ou com preços muito abaixo do mercado, prática que pode configurar crime de receptação.

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