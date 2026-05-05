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Justiça fixa pena de 3 anos por homicídio culposo e mantém prisão preventiva.

Manaus (AM) – A influencer Rosa Iberê Tavares Dantas foi condenada a 3 anos de detenção por homicídio culposo no trânsito. A vítima foi o personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos, que morreu após um acidente ocorrido em agosto de 2023.

Decisão da Justiça

A sentença foi proferida nesta segunda-feira (4) pelo juiz Áldrin Henrique de Castro Rodrigues, titular da 10ª Vara Criminal de Manaus. O magistrado determinou o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.

Além da prisão, a condenada terá a carteira de habilitação suspensa por 1 ano e 6 meses. A decisão também mantém a prisão preventiva, já que a ré deixou o país e descumpriu medidas cautelares durante o processo.

Pena não foi substituída

O juiz decidiu não substituir a pena por medidas alternativas, como prestação de serviços ou pagamento de multa. A ré também não terá direito à suspensão condicional da pena.

Na decisão, o magistrado destacou que a conduta da acusada ultrapassou a imprudência comum, evidenciando maior grau de culpabilidade. Ele também considerou o impacto do crime para a família da vítima.

Multa e agravantes

A sentença ainda fixou multa de R$ 300 mil, acrescida de juros. O juiz ressaltou que a saída do país e o descumprimento das regras judiciais agravaram a situação da acusada.

Debate sobre a legislação

Na decisão, o magistrado chamou atenção para a limitação das penas em crimes de trânsito. Ele apontou que, em alguns casos, a punição prevista pode ser insuficiente diante da gravidade dos fatos.

Mesmo com o Ministério Público defendendo a absolvição, o juiz afirmou que não está vinculado a esse posicionamento e pode decidir com base nas provas do processo.

Como ocorreu o acidente

O acidente aconteceu no dia 31 de agosto de 2023, no bairro Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus. Segundo a sentença, a influencer fez uma manobra imprudente ao atravessar a via e acabou atingindo a motocicleta conduzida pelo personal trainer.

A vítima morreu ainda no local.

Possibilidade de recurso

A decisão ainda cabe recurso. Após o trânsito em julgado, a pena será executada e comunicada aos órgãos competentes.

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