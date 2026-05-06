Uma passageira identificada como Ana Cristina Durão Nunes, de 51 anos, foi agredida por um motociclista de aplicativo após reclamar das condições do capacete durante uma corrida na zona Sul do Rio de Janeiro.
Segundo a denúncia, Ana havia solicitado uma corrida por moto pelo aplicativo 99, por volta das 22h, após sair do trabalho. O embarque aconteceu em frente ao Shopping da Gávea, com destino ao bairro Tijuca.
Durante o trajeto, a passageira percebeu que o capacete fornecido pelo condutor estava sem viseira. Ao questionar a situação, ela afirmou que não teria aceitado a corrida se soubesse da condição do equipamento.
Ainda conforme o relato, após a reclamação, o motociclista parou a moto e passou a agredir a mulher, batendo com o capacete na cabeça dela. Ferida, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde recebeu atendimento e foi liberada.
Em nota, a 99 informou que bloqueou permanentemente o motociclista da plataforma. O caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia (Gávea) e encaminhado ao Juizado Especial Criminal, que dará continuidade aos procedimentos.
