Ataque!

Cliente atacou profissional pelas costas após reclamar de corte químico e resultado da franja em salão na Barra Funda

Uma mulher de 27 anos acabou presa na tarde de terça-feira (5) após esfaquear um cabeleireiro em um salão de beleza na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações, a cliente ficou revoltada com o resultado de um procedimento capilar e atacou o profissional pelas costas.

O caso aconteceu em um salão localizado na Avenida Marquês de São Vicente. Além disso, vídeos da agressão rapidamente viralizaram nas redes sociais e geraram grande repercussão.

Vídeo mostra momento em que mulher esfaqueia cabeleireiro

momento do ataque dentro do salão

Câmeras de segurança registraram o instante em que Laís Gabriela Barbosa da Cunha conversa com o cabeleireiro Eduardo Ferrari enquanto ele atendia outra cliente.

Nas imagens, Eduardo aparece de costas. Em seguida, a mulher tira uma faca da bolsa e desfere um golpe contra ele. Logo depois, o profissional corre assustado pelo salão, enquanto funcionários e seguranças conseguem conter a agressora rapidamente.

Apesar do ataque, Eduardo sofreu apenas um corte leve nas costas.

Cliente reclamou de “corte químico” e da franja

Laís Gabriela Barbosa Da Cunha é presa por agredir cabeleireiro com faca por não gostar de corte de cabelo na Barra Funda, em São Paulo | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em outro vídeo divulgado nas redes sociais, a mulher aparece sendo contida por um segurança e pelo homem que se apresenta como dono do salão.

Enquanto discutia, ela afirmou que ficou insatisfeita com a franja e acusou o cabeleireiro de causar um “corte químico” no cabelo.

“Ele pegou o meu cabelo e foi picotando com uma tesoura-navalha. A minha franja está parecendo o Cebolinha”, afirmou.

Além disso, ela declarou que tentou resolver a situação pelo WhatsApp. No entanto, segundo a cliente, o salão não respondeu suas mensagens durante dois dias. alegou que o salão não respondeu suas mensagens por dois dias.

Mulher admite ofensa homofóbica antes da agressão

Mulher explica motivo do ataque | Reprodução/Redes Sociais

No mesmo vídeo, Laís também admitiu ter feito ofensas homofóbicas contra o cabeleireiro antes da facada.

“Aí sabe o que eu fiz? Ofendi ele e falei: ‘seu viado desgraçado, arruma o meu cabelo’”, declarou.

Além disso, ela afirmou que o problema começou após um procedimento realizado cerca de 30 dias antes no salão.

Cabeleireiro afirma que sofreu tentativa de homicídio

Cabeleireiro divulga comunicado sobre agressão sofrida por cliente em São Paulo. | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nas redes sociais, a equipe de Eduardo Ferrari informou que a cliente retornou ao estabelecimento exigindo reembolso do procedimento realizado anteriormente.

Segundo a nota, a mulher passou a agir de forma agressiva e, logo depois, atacou o cabeleireiro pelas costas.

“A cliente passou a agir de forma agressiva e de maneira inesperada e desproporcional, desferiu um golpe de faca nas costas de Eduardo”, informou a equipe.

Além disso, os advogados do profissional discordam do registro inicial por lesão corporal e defendem que o caso seja tratado como tentativa de homicídio.

Polícia investiga o caso em São Paulo

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que policiais militares atenderam a ocorrência e prenderam Laís em flagrante.

Segundo a polícia, a mulher confessou o crime. Além disso, a perícia técnica analisou o local da agressão para auxiliar nas investigações.

O caso seguirá para o Juizado Especial Criminal (Jecrim). Enquanto isso, a polícia continua investigando o episódio.

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