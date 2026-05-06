Uma mulher de 27 anos acabou presa na tarde de terça-feira (5) após esfaquear um cabeleireiro em um salão de beleza na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações, a cliente ficou revoltada com o resultado de um procedimento capilar e atacou o profissional pelas costas.
O caso aconteceu em um salão localizado na Avenida Marquês de São Vicente. Além disso, vídeos da agressão rapidamente viralizaram nas redes sociais e geraram grande repercussão.
Vídeo mostra momento em que mulher esfaqueia cabeleireiro
Câmeras de segurança registraram o instante em que Laís Gabriela Barbosa da Cunha conversa com o cabeleireiro Eduardo Ferrari enquanto ele atendia outra cliente.
Nas imagens, Eduardo aparece de costas. Em seguida, a mulher tira uma faca da bolsa e desfere um golpe contra ele. Logo depois, o profissional corre assustado pelo salão, enquanto funcionários e seguranças conseguem conter a agressora rapidamente.
Apesar do ataque, Eduardo sofreu apenas um corte leve nas costas.
Cliente reclamou de “corte químico” e da franja
Em outro vídeo divulgado nas redes sociais, a mulher aparece sendo contida por um segurança e pelo homem que se apresenta como dono do salão.
Enquanto discutia, ela afirmou que ficou insatisfeita com a franja e acusou o cabeleireiro de causar um “corte químico” no cabelo.
“Ele pegou o meu cabelo e foi picotando com uma tesoura-navalha. A minha franja está parecendo o Cebolinha”, afirmou.
Além disso, ela declarou que tentou resolver a situação pelo WhatsApp. No entanto, segundo a cliente, o salão não respondeu suas mensagens durante dois dias. alegou que o salão não respondeu suas mensagens por dois dias.
Mulher admite ofensa homofóbica antes da agressão
No mesmo vídeo, Laís também admitiu ter feito ofensas homofóbicas contra o cabeleireiro antes da facada.
“Aí sabe o que eu fiz? Ofendi ele e falei: ‘seu viado desgraçado, arruma o meu cabelo’”, declarou.
Além disso, ela afirmou que o problema começou após um procedimento realizado cerca de 30 dias antes no salão.
Cabeleireiro afirma que sofreu tentativa de homicídio
Nas redes sociais, a equipe de Eduardo Ferrari informou que a cliente retornou ao estabelecimento exigindo reembolso do procedimento realizado anteriormente.
Segundo a nota, a mulher passou a agir de forma agressiva e, logo depois, atacou o cabeleireiro pelas costas.
“A cliente passou a agir de forma agressiva e de maneira inesperada e desproporcional, desferiu um golpe de faca nas costas de Eduardo”, informou a equipe.
Além disso, os advogados do profissional discordam do registro inicial por lesão corporal e defendem que o caso seja tratado como tentativa de homicídio.
Polícia investiga o caso em São Paulo
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que policiais militares atenderam a ocorrência e prenderam Laís em flagrante.
Segundo a polícia, a mulher confessou o crime. Além disso, a perícia técnica analisou o local da agressão para auxiliar nas investigações.
O caso seguirá para o Juizado Especial Criminal (Jecrim). Enquanto isso, a polícia continua investigando o episódio.
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