Linchamento

O idoso morto a pauladas e pedradas no Beco São Cristóvão; família nega acusações de abuso e diz que idoso era trabalhador.

Manaus (AM) – “Morri porque sou Jack”. Foi com este bilhete, escrito à mão e deixado sobre o corpo, que os agressores justificaram o assassinato brutal de um idoso de 64 anos. O crime ocorreu nesta quarta-feira (6), no Beco São Cristóvão, bairro Zumbi dos Palmares, na zona Leste de Manaus.

A frase utiliza uma gíria do submundo do crime usada para identificar supostos abusadores sexuais. O idoso foi vítima de um linchamento violento praticado por populares em uma área de difícil acesso.

Linchamento e crueldade

De acordo com informações da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o idoso foi cercado por um grupo de pessoas e agredido com golpes de tijolos, telhas e pedaços de madeira. A gravidade dos ferimentos foi tamanha que, quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, pôde apenas constatar o óbito.

A motivação do ataque seria uma suspeita de que o idoso teria abusado das próprias netas. No entanto, essa versão é baseada apenas em relatos de populares colhidos no local do crime.

Família contesta acusação e defende a vítima

Emocionados, familiares da vítima estiveram no local e negaram veementemente que ele fosse um abusador. Segundo os parentes, ele era um homem trabalhador e muito respeitado na comunidade, sendo o responsável por construir, com as próprias mãos, diversas casas naquele mesmo beco onde foi morto.

Até o fechamento desta matéria, não havia registros formais na polícia ou provas apresentadas que confirmassem qualquer conduta ilícita por parte do idoso.

Investigação

A cena do crime foi isolada para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso agora será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca identificar os autores do linchamento e apurar a veracidade das acusações que levaram à morte do idoso.

Leia mais:

Grávida é espancada por patroa após acusação de furto no MA