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O cantor admitiu que se excedeu, mas negou ter arremessado o objeto contra funcionários

As câmeras de segurança do restaurante Grado mostram o momento em que o cantor Ed Motta arremessa uma cadeira durante uma confusão no estabelecimento, neste sábado (2), na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após um cliente afirmar ter sido atingido de raspão por uma garrafa de vinho e sofrer ferimentos durante a confusão.

Veja o vídeo;

Em entrevista ao jornal O Globo, os proprietários do restaurante, Nello Garaventa e Lara Atamian, relataram que Ed Motta e outros dois acompanhantes teriam protagonizado episódios de agressão, intimidação e ofensas direcionadas à equipe e a clientes. Segundo eles, o desentendimento começou após a recusa de uma cortesia relacionada à taxa de rolha.

Os donos afirmam ainda que houve xingamentos, comentários preconceituosos e agressões físicas, incluindo o lançamento de uma cadeira e de uma garrafa contra frequentadores do local.

Ed Motta reconheceu que perdeu o controle durante o episódio, mas negou ter arremessado objetos contra funcionários ou clientes. “Aconteceu um problema, mas a história não está bem contada. Infelizmente, toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais. Não foi jogado nada em direção a ninguém. As câmeras de segurança podem provar isso”, afirmou.

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