unanimidade

A unanimidade não acontece por acaso

A eleição do governador Roberto Cidade, com votação unânime na Assembleia Legislativa, mostrou um sinal claro de responsabilidade e compromisso dos deputados com o nosso estado. Um momento que merece ser reconhecido e valorizado.

Em um cenário onde, muitas vezes, as diferenças se sobrepõem ao diálogo, ver base e oposição caminhando juntas em torno de um mesmo propósito, é algo que precisa ser celebrado. Essa união demonstra que, acima de qualquer divergência, está o interesse maior: o povo amazonense.

Quero parabenizar o governador Roberto Cidade, que é da Federação União Progressista, assim como eu, e o vice Serafim Corrêa, por quem tenho enorme respeito, e que foram ponto focal nessa conquista tão expressiva, construída com diálogo e capacidade de articulação. Estendo meu reconhecimento aos 24 deputados da Casa, por essa demonstração de maturidade política.

A unanimidade não acontece por acaso. Ela é fruto de confiança, de credibilidade e da compreensão coletiva de que o Amazonas precisa de estabilidade para continuar avançando.

Esse resultado reforça também a posição do União Brasil como partido preparado para contribuir com quadros de excelência, comprometidos e capazes de liderar processos importantes para o desenvolvimento do estado. É a afirmação de um projeto que acredita no trabalho sério, na responsabilidade com os recursos públicos e na busca por soluções concretas para a vida das pessoas.

O desafio que se apresenta é grande, mas o partido já vinha dando enorme contribuição no mandato do ex-governador Wilson Lima, responsável por grandes avanços no estado, desde 2019 até março deste ano, quando se desincompatibilizou do cargo.

Esse mesmo movimento eu também fiz, saindo da gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), para colocar o meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual.

Estive ao lado de Wilson Lima desde o início da sua gestão, acompanhando de perto todos os resultados alcançados. Somente na Sedurb e na UGPE, foram mais de 400 obras realizadas, cerca de 200 mil empregos gerados e milhares de famílias beneficiadas com casa própria, água tratada, esgoto sanitário, asfalto nas ruas e iluminação pública de LED, além da revitalização, reforma e/ou construção de unidades de saúde e de segurança, e de espaços esportivos e comunitários na capital e interior. E isso me reportando apenas aos órgãos que administrei, fora as demais entregas e conquistas alcançadas por todos os colegas de governo.

Governar o Amazonas, é preciso reconhecer, não é simples e nem é fácil. É o maior estado brasileiro em extensão geográfica e abriga a maior floresta equatorial do planeta. Exige sensibilidade para entender as realidades do interior, firmeza para tomar decisões e capacidade de unir esforços em torno de objetivos comuns. E é justamente essa união que começa a se consolidar com esse gesto histórico da Assembleia, em torno da escolha do novo governador.

Tenho convicção de que este é um novo capítulo para o nosso estado. Um capítulo que pode ser marcado pelo diálogo, pela cooperação entre os poderes e por uma agenda voltada para o desenvolvimento, a geração de oportunidades e a melhoria da qualidade de vida da nossa população.

Seguimos confiantes, contribuindo com esse processo e acreditando que, quando há união de verdade, quem ganha é o Amazonas.

Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, a segunda vice-presidência do Partido União Brasil no Amazonas, pré-candidato a deputado estadual

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