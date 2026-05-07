Cine Teatro Guarany

Sessão gratuita no Cine Teatro Guarany destaca drama sobre violência doméstica, trauma e superação

O Cinema de Arte da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa exibe, neste sábado (9), o longa-metragem “A Caixa”, dirigido por Carlos G. Rodrigues. A sessão começa às 18h30, no Cine Teatro Guarany, localizado na Vila Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, nº 1.546, Centro de Manaus.

A entrada será gratuita. Além disso, a classificação indicativa é para maiores de 16 anos.

Projeto busca ampliar acesso ao audiovisual

A exibição integra a programação do projeto “Cinema de Arte da SEC”. A iniciativa busca democratizar o acesso ao audiovisual e estimular o pensamento crítico por meio de obras relevantes.

Além disso, a ação reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a valorização da diversidade cultural. O projeto também amplia o acesso do público a produções cinematográficas de diferentes partes do mundo.

Filme aborda violência doméstica e reconstrução emocional

Produzido pela Diamond Films Angola e distribuído pela plataforma UnivFilms, o filme apresenta uma narrativa intensa e sensível sobre relações familiares.

A trama acompanha a trajetória de uma jovem que cresce sob o domínio de uma mãe influente e abusiva. Depois disso, ela foge de casa em busca de sobrevivência e liberdade. Ao longo da história, a personagem enfrenta desafios profundos até reconstruir sua identidade.

Durante o filme, a protagonista passa por situações de abandono e vulnerabilidade. Mais tarde, ela é acolhida por uma nova família. Mesmo em um ambiente seguro, os traumas do passado continuam presentes.

Anos depois, a reaparição da mãe provoca um novo conflito. Assim, a jovem precisa enfrentar escolhas ligadas ao perdão, enfrentamento e libertação.

Grace Mendes integra elenco da produção

O elenco conta com a atriz angolana Grace Mendes. A artista ganhou reconhecimento internacional ao conquistar o primeiro Globo de Ouro de Angola, em 2017, por outra produção.

Em “A Caixa”, Grace Mendes interpreta um papel de destaque na narrativa. Dessa forma, a atriz contribui diretamente para a força dramática da obra.

Fundadora da UnivFilms destaca importância do filme

A CEO e fundadora da plataforma UnivFilms, a parintinense Elisany Pinheiro, destacou a importância do longa e convidou o público para a exibição.

“É um filme muito forte, sensível, mas também necessário. Ele aborda temas como violência doméstica, desigualdade social, trauma e reconstrução emocional, trazendo um olhar humano sobre realidades que muitas vezes permanecem escondidas dentro dos nossos lares”, afirmou.

Sobre a UnivFilms

A UnivFilms é uma plataforma internacional de streaming, distribuição cinematográfica e inovação audiovisual. A empresa possui sede em Manaus (AM) e Brasília (DF).

Atualmente, a plataforma atua na distribuição de filmes independentes em âmbito nacional e internacional. Além disso, conecta produções autorais a novos mercados e plataformas digitais globais.

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