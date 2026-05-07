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Projeto indicado pela deputada Joana Darc prevê atendimento veterinário fluvial para comunidades ribeirinhas do Amazonas

O Amazonas poderá se tornar o primeiro lugar do mundo a contar com um Castramóvel Fluvial permanente. A unidade fará atendimento veterinário e castração de cães e gatos em comunidades ribeirinhas e municípios de difícil acesso. A iniciativa surgiu após um indicativo apresentado pela deputada estadual Joana Darc (UB) ao Governo do Estado.

Autora do projeto Castramóvel no Amazonas, a parlamentar destacou que a proposta busca ampliar o acesso aos serviços veterinários no interior. Além disso, a medida considera a realidade geográfica amazônica, onde grande parte do deslocamento ocorre pelos rios.

“O Amazonas possui uma logística única no mundo. Muitas comunidades só conseguem acesso por via fluvial, e o Castramóvel Fluvial nasce justamente para levar dignidade, saúde pública e proteção animal para essas localidades que historicamente tiveram pouco acesso a esse tipo de serviço. Nossas estradas são os nossos rios”, afirmou a parlamentar.

Embarcação terá estrutura veterinária completa

O requerimento encaminhado ao Governo do Estado prevê a criação de uma embarcação adaptada. O espaço funcionará como uma unidade móvel veterinária completa.

A estrutura contará com sala de triagem, centro cirúrgico e espaço para recuperação pós-cirúrgica. Também haverá área para esterilização de materiais. Além disso, a embarcação terá espaços destinados à equipe técnica e ao apoio operacional.

Segundo a proposta, o objetivo é garantir atendimento contínuo às populações do interior. Dessa forma, comunidades com pouco acesso aos serviços veterinários poderão receber assistência regular.

Castramóvel já atendeu municípios do interior

Joana Darc relembrou que, em 2022, ações do Castramóvel chegaram à Calha do Rio Negro. Na ocasião, o projeto atendeu municípios e comunidades do interior com apoio de embarcações usadas no transporte das unidades móveis.

Entre os municípios contemplados estavam Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Manicoré, Novo Airão e Autazes, entre outros.

Projeto fortalece saúde pública e proteção animal

Segundo a deputada, a criação definitiva de um Castramóvel Fluvial permitirá que o Amazonas avance nas políticas públicas de controle populacional ético de cães e gatos.

Além disso, a iniciativa deve contribuir para a redução do abandono animal, prevenção de zoonoses e fortalecimento da saúde pública.

“A castração faz parte das políticas públicas voltadas ao bem-estar dos nossos pets e à saúde única do Amazonas, unindo a causa animal, o meio ambiente e a saúde humana como um todo. Isso vai muito além de pensar apenas nos cães e gatos, é pensar coletivamente. Vamos lutar para que esse Castramóvel Fluvial saia do papel ainda este ano”, salientou.

Desde sua criação, o projeto Castramóvel já ultrapassou a marca de 70 mil animais castrados no Amazonas. Com isso, a iniciativa se consolidou como uma das maiores políticas públicas de proteção animal do estado.

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