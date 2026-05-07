Linha 099

Nova rota da linha 099 também atenderá moradores do Parque Belo Horizonte e região do Puraquequara

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus anunciou a ampliação do itinerário da linha 099, que passará a ligar o Terminal de Integração 4 (T4) ao Distrito Industrial 2 a partir de segunda-feira (11/5). A mudança também beneficiará moradores da comunidade indígena Parque Belo Horizonte Deus Proverá e da região do Puraquequara.

Além disso, a alteração foi definida pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para ampliar a cobertura do transporte coletivo na capital.

Linha 099 será a primeira a conectar o T4 ao Distrito Industrial 2

Com a mudança, a linha 099 se torna a primeira a realizar ligação direta entre o T4, localizado na avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, e as fábricas do Distrito Industrial 2.

Além disso, o novo trajeto facilitará o deslocamento de trabalhadores da indústria e moradores da zona Norte de Manaus.

Segundo o IMMU, a ampliação atende pedidos da população por mais opções de transporte público na região.

Novo trajeto atenderá comunidade indígena e região do Puraquequara

De acordo com o instituto, a linha seguirá normalmente até a rua Hibisco. Depois disso, os ônibus passarão pelas ruas Palmeira do Miriti e Bambuzinho, além das avenidas Puraquequara e Flamboyant.

Além disso, o novo itinerário atenderá diretamente a comunidade indígena Parque Belo Horizonte Deus Proverá.

Após percorrer o novo trecho, os veículos retornarão para a rua Hibisco e continuarão o trajeto habitual da linha.

Prefeitura reforça compromisso com mobilidade urbana

A Prefeitura de Manaus destacou que a ampliação do itinerário fortalece o acesso da população ao transporte coletivo e melhora a integração entre bairros e polos de trabalho.

Além disso, a gestão municipal afirmou que continuará investindo em medidas para ampliar a eficiência, acessibilidade e qualidade do sistema de transporte público da capital amazonense.

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