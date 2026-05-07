Expansão

Segmento econômico lidera vendas de imóveis em Manaus no primeiro trimestre e mantém aquecimento do mercado imobiliário

Após encerrar 2025 com números históricos e movimentar R$ 3,1 bilhões, o mercado imobiliário de Manaus iniciou 2026 em ritmo de crescimento. Dados do estudo Panorama do Mercado Imobiliário – 1º Trimestre de 2026, elaborado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), mostram que o setor movimentou R$ 637 milhões em vendas de imóveis verticais entre janeiro e março deste ano. O resultado representa alta de 9,5% em relação ao mesmo período de 2025.

O levantamento aponta que o mercado vendeu 2.021 unidades residenciais verticais no primeiro trimestre de 2026. No mesmo período do ano passado, foram comercializadas 2.005 unidades. Assim, o setor manteve estabilidade nas vendas, mesmo diante de um cenário econômico considerado desafiador.

Segmento econômico lidera vendas

O programa Minha Casa Minha Vida segue como principal responsável pelo desempenho do mercado imobiliário em Manaus. Das unidades vendidas no primeiro trimestre, 79,8% pertencem ao segmento econômico. Já o médio padrão respondeu por 19,1% das vendas.

Além disso, o estudo aponta crescimento de 15,7% nas vendas de imóveis enquadrados no Minha Casa Minha Vida em comparação com o primeiro trimestre de 2025.

Lançamentos recuam, mas segmento econômico mantém liderança

O mercado lançou 1.448 novas unidades em Manaus entre janeiro e março deste ano. Desse total, 81,4% foram destinadas ao segmento econômico, enquanto 18,5% atenderam ao médio padrão.

Apesar do volume de lançamentos, houve retração de 27,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Segundo o estudo, o movimento reflete um cenário de maior cautela econômica e os impactos do período eleitoral.

O diretor da Comissão da Indústria Imobiliária da Ademi-AM, Paulo Avelino, afirma que o setor mantém resultados positivos mesmo diante das dificuldades econômicas.

“O mercado continua demonstrando força, principalmente no segmento econômico, que segue sustentando boa parte das vendas e dos lançamentos. Mesmo com juros elevados e um cenário mais cauteloso, o setor iniciou o ano com números importantes”, afirmou.

Bairros da zona Norte e Oeste concentram crescimento

O estudo também mostra mudanças no eixo de expansão imobiliária de Manaus. O bairro Tarumã Açu liderou o ranking de vendas no trimestre, com 26,1% das unidades comercializadas. Em seguida aparecem Lago Azul, com 16,1%, e Parque Mosaico, com 11,8%.

Os bairros Da Paz e Novo Aleixo registraram participação de 11,3% cada no volume de vendas.

Nos lançamentos, Parque Mosaico concentrou 44,1% das novas unidades lançadas no período. Já Tarumã Açu respondeu por 23,4% dos lançamentos. Nossa Senhora das Graças e Da Paz também aparecem entre os bairros com maior volume de novos empreendimentos.

Infraestrutura e mão de obra desafiam setor

Para Paulo Avelino, o crescimento do mercado imobiliário exige investimentos em infraestrutura urbana e atenção à falta de trabalhadores no setor da construção civil.

“A expansão imobiliária precisa caminhar junto com investimentos em infraestrutura e serviços públicos. Além disso, a escassez de mão de obra continua sendo um dos principais desafios enfrentados pelo setor atualmente”, destacou.

Expectativa para 2026

Mesmo com perspectivas mais moderadas para 2026, principalmente devido ao cenário econômico nacional e ao período eleitoral, a Ademi-AM projeta continuidade no crescimento do mercado imobiliário ao longo do ano.

A expectativa do setor é de que o segmento econômico continue impulsionando as vendas, aliado à possível redução gradual da taxa de juros.

(*) Com informações da assessoria

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