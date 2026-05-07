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Suspeito também descumpriu medida protetiva e ameaçou a criança no interior do Amazonas

Barcelos (AM) – Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de um homem de 31 anos nesta quarta-feira (6), no município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). Ele é acusado de sequestrar e manter em cárcere privado a própria filha, uma criança de apenas 10 anos, além de descumprir medidas protetivas contra a ex-companheira.

Polícia recebeu denúncia de violência doméstica

Segundo o delegado Marcos Antônio, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar acionaram as equipes após denúncias de violência doméstica e possível cárcere privado no bairro São Sebastião.

De acordo com as investigações, o homem expulsou a companheira de casa. Em seguida, ele retirou a filha da residência da avó e trancou a criança em um imóvel vizinho.

Além disso, o delegado informou que o suspeito impedia a saída da menina por meio de ameaças graves e ofensas verbais.

Suspeito já tinha medida protetiva

Durante as diligências, os policiais descobriram que o homem já possuía uma medida protetiva de urgência relacionada à companheira.

Por isso, além dos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, ele também responderá por descumprimento da decisão judicial.

Após a prisão em flagrante, os agentes encaminharam o suspeito para a delegacia. Agora, ele permanece à disposição da Justiça.

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