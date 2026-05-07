Polícia

: O lutador e policial civil foi preso em Manaus; investigação aponta pelo menos três vítimas, incluindo uma adolescente de 17 anos e uma criança de 12 à época dos fatos.

Manaus (AM) – O lutador e professor de jiu-jitsu Melquisedeque de Lima Galvão Ferreira, amplamente conhecido como Melqui Galvão, foi transferido do Amazonas para o estado de São Paulo nesta quinta-feira (7). A transferência foi confirmada pela Polícia Civil e autorizada pela Justiça após o treinador ser preso no fim de abril, acusado de abuso sexual.

Melqui, que também é servidor efetivo da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), estava detido em uma cela especial na Delegacia Geral, em Manaus, desde que se apresentou às autoridades.

Investigação e denúncias graves

O caso começou a ser apurado pela 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo após a denúncia de uma ex-aluna de 17 anos. A adolescente, que atualmente vive nos Estados Unidos, relatou ter sido vítima de atos libidinosos não consentidos durante uma competição internacional.

De acordo com as investigações:

Três vítimas confirmadas: Até o momento, três mulheres formalizaram denúncias.

Até o momento, três mulheres formalizaram denúncias. Vítima de 12 anos: Um dos relatos detalha abusos ocorridos quando a vítima tinha apenas 12 anos.

Um dos relatos detalha abusos ocorridos quando a vítima tinha apenas 12 anos. Gravação comprometedora: A polícia teve acesso a um áudio onde o investigado admitiria indiretamente os fatos e tentaria subornar as vítimas com compensações financeiras para evitar a denúncia.

Ação Policial em dois estados

O mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça paulista, mas Melqui viajou para o Amazonas menos de 24 horas antes da ordem ser cumprida. Após articulação entre as polícias civis de SP e AM, ele se entregou em Manaus.

Simultaneamente à prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao treinador em Jundiaí (SP). Em Manaus, a PC-AM continua colhendo depoimentos virtuais e presenciais para identificar se houve crimes cometidos também na capital amazonense.

Afastamento da Polícia Civil

Melqui Galvão atuava como instrutor de defesa pessoal no setor de capacitação da Polícia Civil do Amazonas. Devido à gravidade das acusações, a instituição confirmou o afastamento cautelar do servidor de suas funções até que as investigações sejam concluídas.

Quem é Melqui Galvão?

Referência mundial no jiu-jitsu, Melqui é faixa preta e líder de uma renomada academia na Zona Norte de Manaus. Ele é conhecido por formar atletas de elite no cenário internacional da modalidade.

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