Casa da Economia Criativa

Evento do Amazon Poranga Fashion terá desfiles, painéis sobre economia criativa e inauguração de novo espaço cultural no Centro de Manaus

O Ideal Clube, no Centro de Manaus, recebe nesta sábado (9), a partir das 18h30, a segunda edição do Amazonas Futuro Criativo. Realizado pelo Amazon Poranga Fashion (APF), o evento reunirá desfiles de moda autoral, apresentações sobre economia criativa e a inauguração da Casa da Economia Criativa.

Fechado para convidados, o encontro terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do projeto no YouTube.

Além da moda, o Amazonas Futuro Criativo busca fortalecer conexões entre cultura, empreendedorismo, bioeconomia e inovação. Dessa forma, o APF amplia sua atuação como plataforma de incentivo à moda autoral amazônica e ao desenvolvimento de setores criativos no estado.

Desfiles destacam ancestralidade e sustentabilidade

Três marcas vão apresentar coleções inspiradas em sustentabilidade, ancestralidade e identidades amazônicas.

Entre os destaques da programação está a Sioduhi Studio, que levará à passarela a coleção “Ahkó-Yakó: O Legado da Gente Estrela”. O estilista indígena Sioduhi integra atualmente a lista da Vogue Business dos 100 inovadores globais nas áreas de pensamento criativo e sustentabilidade. Além disso, criações do artista foram utilizadas recentemente em produções audiovisuais da cantora Anitta.

A Sapopema Biojóias apresentará a coleção “Cangalha”, desenvolvida a partir de experiências e referências dos territórios ribeirinhos do Rio Negro.

Criada por Regina Ramos, a coleção transforma a cangalha — estrutura usada no transporte de cargas e canoas nos rios amazônicos — em símbolo de resistência, memória e ancestralidade.

Já a Retalhos da Cultura exibirá a coleção “Tramas do Imaginário Ancestral”. O projeto reutiliza materiais empregados em alegorias e figurinos do Festival de Parintins.

A iniciativa surgiu na Escola de Artes do Boi Caprichoso e propõe novos usos para elementos produzidos durante o festival por meio da moda e do artesanato.

Evento terá painéis e intervenção artística

Além dos desfiles, o Amazonas Futuro Criativo promoverá painéis para apresentar os resultados alcançados pelas marcas participantes e pelo próprio Amazon Poranga Fashion ao longo de 2025.

A programação destacará ações voltadas ao fortalecimento da moda autoral, do empreendedorismo e da economia criativa no Amazonas.

Durante o evento, o músico e poeta Celdo Braga também fará uma intervenção artística integrada aos conteúdos apresentados na programação.

Para a idealizadora do Amazon Poranga Fashion, Jessilda Furtado, o evento amplia o diálogo entre diferentes expressões criativas da Amazônia.

“Mais do que apresentar coleções, queremos estimular oportunidades, conexões e novos caminhos para a moda autoral e para os empreendedores criativos da Amazônia”, afirma.

Casa da Economia Criativa será inaugurada

O evento também marcará a inauguração da Casa da Economia Criativa, novo espaço cultural que funcionará no Ideal Clube.

O local terá foco no fortalecimento de marcas, artistas, empreendedores e iniciativas ligadas à economia criativa amazonense.

A proposta inclui a realização de eventos, exposições, encontros e atividades voltadas à integração entre diferentes agentes do setor criativo local.

Segundo Turenko Beça, diretor do Ideal Clube e da Casa da Economia Criativa, o espaço nasce para ampliar conexões entre cultura, inovação, empreendedorismo e bioeconomia.

“Queremos construir um ambiente vivo, capaz de aproximar criadores, empreendedores, instituições e o público em torno de experiências culturais e criativas ao longo do ano”, destaca.

Evento terá transmissão ao vivo

O Amazonas Futuro Criativo terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Amazon Poranga no YouTube. Após o encerramento, a live permanecerá disponível na plataforma.

A segunda edição do evento conta com patrocínio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC).

Além disso, o projeto recebe apoio do deputado estadual Comandante Dan, Arta Amazônia, Faculdade Santa Tereza, Sebrae Amazonas, Contemporâneo Festas e Eventos, CityColor, Casa dos Frades Hotel, Taboa Peixaria, Ponto da Camisa & Malharia e BMC Casa de Tintas.

A realização é da Associação Amazônia de Produção, Organização e Incentivos Artísticos (Apoiar).

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