Acidente

A aeronave ficou pendurada em uma árvore

O helicóptero da dupla Henrique e Juliano fez um pouso de emergência, nesta sexta-feira (08/05), na fazenda dos sertanejos, em Tocantins. Na aeronave, estavam o piloto Edson Reis, que é pai dos cantores, e mais um casal, que não teve o nome divulgado.

Uma foto compartilhada nas redes sociais mostra que a aeronave ficou pendurada em uma árvore. Duas pessoas ficaram feridas no acidente, no entanto, não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

De acordo com a assessoria da dupla, Henrique e Juliano não estavam no helicópterio e o pai deles, Edson, é um piloto experiente. As causas do acidente devem ser investigadas.

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