A Cia. Teatral Taua-Caá mantém em cartaz a temporada especial do espetáculo “A Grande Estreia” em Manaus. A montagem celebra os 10 anos da primeira encenação e retorna ao público com apresentações nos dias 9, 16 e 23 de maio, sempre às 19h30.
As sessões acontecem na Casa Teatro Taua-Caá, localizada no bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital amazonense.
Encontro entre gerações conduz a narrativa
A peça constrói sua narrativa a partir do encontro entre um ator experiente, que deseja voltar aos palcos, e uma jovem atriz em busca de uma oportunidade no meio artístico.
A partir dessa relação, a dramaturgia provoca reflexões sobre ética, convivência e os impactos da luta de classes nas relações humanas.
Com isso, o espetáculo retoma sua proposta original e reforça debates sociais presentes desde sua estreia.
Temporada celebra teatro independente na periferia
Após uma década de sua primeira montagem, “A Grande Estreia” retorna em uma temporada comemorativa. Além disso, o espetáculo destaca o trabalho contínuo da companhia no fortalecimento do teatro independente produzido na periferia de Manaus.
A temporada também evidencia a importância da Casa Teatro Taua-Caá como espaço cultural ativo na zona Norte.
O local funciona há 12 anos e atua na formação, criação e acolhimento de artistas. Dessa forma, contribui para o fortalecimento da produção cultural independente na cidade.
Espaço valoriza identidade amazônica
O nome Taua-Caá tem origem no Nheengatu e significa “lar na floresta”. Essa definição traduz a proposta do espaço, que busca integrar arte, identidade amazônica e resistência cultural.
Criação, elenco e equipe técnica
O espetáculo tem texto e direção de Iran Lamego, que também integra o elenco ao lado de Anissa Farzin.
Além disso, a montagem conta com participações especiais de Nicolas Levy e Emerson Ribeiro.
A equipe técnica reúne profissionais de diferentes áreas das artes cênicas. Na sonoplastia, Gaby Garcia assina o trabalho. Já a trilha instrumental ao violão fica sob responsabilidade de Sabrina E. Viana.
A iluminação tem concepção de Anna Angelo, enquanto a operação de luz é realizada por Nicolas Levy e Gaby Garcia.
A produção executiva está sob coordenação de Adriana Cris. A equipe também atua em áreas como figurino, maquiagem, palco e mídia digital.
Serviço
Espetáculo: “A Grande Estreia”
Datas: 9, 16 e 23 de maio
Horário: 19h30
Local: Casa Teatro Taua-Caá
Endereço: Rua Santa Eliana, nº 19, Santa Etelvina, Manaus
Companhia: Cia. Teatral Taua-Caá
Texto e direção: Iran Lamego
Elenco: Iran Lamego e Anissa Farzin
Participações especiais: Nicolas Levy e Emerson Ribeiro
Leia mais: