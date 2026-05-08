Cia. Teatral Taua-Caá

Cia. Teatral Taua-Caá retoma espetáculo com reflexões sobre convivência, arte e luta de classes na zona Norte de Manaus

A Cia. Teatral Taua-Caá mantém em cartaz a temporada especial do espetáculo “A Grande Estreia” em Manaus. A montagem celebra os 10 anos da primeira encenação e retorna ao público com apresentações nos dias 9, 16 e 23 de maio, sempre às 19h30.

As sessões acontecem na Casa Teatro Taua-Caá, localizada no bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital amazonense.

Encontro entre gerações conduz a narrativa

A peça constrói sua narrativa a partir do encontro entre um ator experiente, que deseja voltar aos palcos, e uma jovem atriz em busca de uma oportunidade no meio artístico.

A partir dessa relação, a dramaturgia provoca reflexões sobre ética, convivência e os impactos da luta de classes nas relações humanas.

Com isso, o espetáculo retoma sua proposta original e reforça debates sociais presentes desde sua estreia.

Temporada celebra teatro independente na periferia

Após uma década de sua primeira montagem, “A Grande Estreia” retorna em uma temporada comemorativa. Além disso, o espetáculo destaca o trabalho contínuo da companhia no fortalecimento do teatro independente produzido na periferia de Manaus.

A temporada também evidencia a importância da Casa Teatro Taua-Caá como espaço cultural ativo na zona Norte.

O local funciona há 12 anos e atua na formação, criação e acolhimento de artistas. Dessa forma, contribui para o fortalecimento da produção cultural independente na cidade.

Espaço valoriza identidade amazônica

O nome Taua-Caá tem origem no Nheengatu e significa “lar na floresta”. Essa definição traduz a proposta do espaço, que busca integrar arte, identidade amazônica e resistência cultural.

Criação, elenco e equipe técnica

O espetáculo tem texto e direção de Iran Lamego, que também integra o elenco ao lado de Anissa Farzin.

Além disso, a montagem conta com participações especiais de Nicolas Levy e Emerson Ribeiro.

A equipe técnica reúne profissionais de diferentes áreas das artes cênicas. Na sonoplastia, Gaby Garcia assina o trabalho. Já a trilha instrumental ao violão fica sob responsabilidade de Sabrina E. Viana.

A iluminação tem concepção de Anna Angelo, enquanto a operação de luz é realizada por Nicolas Levy e Gaby Garcia.

A produção executiva está sob coordenação de Adriana Cris. A equipe também atua em áreas como figurino, maquiagem, palco e mídia digital.

Serviço

Espetáculo: “A Grande Estreia”

Datas: 9, 16 e 23 de maio

Horário: 19h30

Local: Casa Teatro Taua-Caá

Endereço: Rua Santa Eliana, nº 19, Santa Etelvina, Manaus

Companhia: Cia. Teatral Taua-Caá

Texto e direção: Iran Lamego

Elenco: Iran Lamego e Anissa Farzin

Participações especiais: Nicolas Levy e Emerson Ribeiro

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