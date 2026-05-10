Ex-goleiro

Ex-goleiro foi preso no Rio após descumprir regras da liberdade condicional

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão do ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza durante audiência de custódia realizada neste sábado. A decisão foi tomada pelo juiz Danilo Nunes Cronemberger Miranda.

Na decisão, o magistrado afirmou que o mandado de prisão expedido contra Bruno continua válido e que não houve revogação da medida judicial. O juiz também determinou a transferência do ex-atleta para um estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto.

Bruno foi preso na quinta-feira pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Ex-goleiro estava foragido

Segundo a polícia, o ex-jogador estava foragido havia cerca de dois meses após ter a liberdade condicional revogada em março de 2026.

A prisão foi realizada por equipes do 25º BPM (Cabo Frio), com apoio do serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais.

Após ser localizado no bairro Porto d’Aldeia, Bruno foi levado para a 125ª Delegacia de Polícia para cumprimento do mandado de prisão. Posteriormente, foi transferido para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte da capital fluminense.

Motivo da nova prisão

A Vara de Execuções Penais entendeu que Bruno descumpriu condições impostas pela Justiça durante o período de liberdade condicional.

De acordo com a decisão, o ex-goleiro viajou ao Acre em fevereiro deste ano para atuar pelo Vasco Futebol Clube do Acre sem autorização judicial. A Justiça havia proibido Bruno de deixar o estado do Rio de Janeiro.

Com a nova decisão, ele retorna ao regime semiaberto, no qual o detento pode deixar o presídio em situações específicas, como trabalho e estudo.

Relembre o caso Eliza Samudio

Bruno Fernandes de Souza foi preso em julho de 2010 e condenado, em 2013, a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samudio.

O ex-goleiro foi responsabilizado por homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Eliza, mãe de um dos filhos de Bruno, desapareceu em junho de 2010 em Minas Gerais, e o corpo da vítima nunca foi encontrado.

*Com infromações do Extra

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