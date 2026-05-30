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Equipe francesa superou os ingleses após empate no tempo normal e levantou o segundo título europeu de sua história

O Paris Saint-Germain conquistou a Champions League 2026 neste sábado (31) ao derrotar o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal. A decisão aconteceu na Puskás Aréna, na Hungria.

Com o resultado, o clube francês levantou a segunda taça da principal competição europeia. Além disso, repetiu o feito da temporada passada, quando venceu a final e garantiu o primeiro título continental da sua história.

O lance decisivo da disputa por pênaltis teve participação brasileira. O zagueiro Gabriel Magalhães desperdiçou a última cobrança do Arsenal e confirmou a conquista do PSG.

Arsenal sai na frente no primeiro tempo

O time inglês começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos seis minutos.

Kai Havertz aproveitou uma falha defensiva do PSG após uma jogada iniciada por Marquinhos. Em seguida, avançou pela esquerda e finalizou com força para vencer o goleiro Safonov.

Depois do gol, o PSG assumiu o controle da posse de bola e passou a pressionar em busca do empate. No entanto, a equipe francesa encontrou dificuldades para superar a forte marcação do Arsenal.

Além disso, o trio ofensivo formado por Dembélé, Doué e Kvaratskhelia pouco conseguiu criar oportunidades claras de gol.

Por outro lado, o Arsenal manteve a organização defensiva e neutralizou grande parte das investidas adversárias. Gabriel Magalhães se destacou na defesa e ajudou os ingleses a sustentarem a vantagem até o intervalo.

Dembélé deixa tudo igual

O segundo tempo começou equilibrado e com poucas chances de gol. Entretanto, a partida ganhou emoção a partir dos 16 minutos.

O árbitro marcou pênalti após falta de Mosquera sobre Kvaratskhelia dentro da área. Logo depois, Dembélé cobrou com categoria e empatou a decisão.

Com o placar igualado, as duas equipes passaram a buscar o gol da vitória. O PSG cresceu na partida e quase virou o jogo em finalizações perigosas de Vitinha e Kvaratskhelia.

Enquanto isso, o Arsenal respondeu em contra-ataques e também criou oportunidades. Apesar das tentativas, nenhum dos times conseguiu balançar as redes novamente.

Prorrogação mantém equilíbrio

A igualdade persistiu durante a prorrogação. Como consequência, a decisão ficou ainda mais tensa.

No primeiro tempo do período extra, jogadores do Arsenal reclamaram de um possível pênalti sobre Madueke. Já na etapa final, o PSG tentou pressionar, enquanto os ingleses priorizaram a defesa.

Mesmo com algumas oportunidades criadas, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Gabriel Magalhães perde cobrança decisiva

A definição do campeão aconteceu na disputa por pênaltis.

Após erros de Nuno Mendes, pelo PSG, e Eze, pelo Arsenal, a série seguiu equilibrada até a última cobrança.

Então, Gabriel Magalhães assumiu a responsabilidade pelo quinto pênalti dos ingleses. Apesar da boa atuação durante a partida, o zagueiro isolou a bola e desperdiçou a cobrança decisiva.

Com isso, o PSG comemorou o segundo título da Champions League diante da torcida francesa. Do outro lado, os jogadores do Arsenal deixaram o gramado frustrados com mais um vice-campeonato europeu.

PSG confirma protagonismo na Europa

A conquista reforça o momento histórico vivido pelo clube francês. Depois do título obtido em 2025, a equipe comandada por Luis Enrique volta a erguer a taça continental e consolida sua posição entre as principais potências do futebol europeu.

(*) Com informações da CNN Brasil

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