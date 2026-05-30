Porto Alegre

Equipes entram em campo neste sábado (30), em Porto Alegre, separadas apenas pelo saldo de gols na tabela do Campeonato Brasileiro

Grêmio e Corinthians entram em campo neste sábado (30), às 17h30 (horário de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e marca o último compromisso das duas equipes antes da pausa para a Copa do Mundo.

Os times vivem situação semelhante na competição. Ambos somam 21 pontos e tentam se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Grêmio ocupa a 14ª colocação, enquanto o Corinthians aparece logo atrás, em 15º. A vantagem dos gaúchos está apenas no saldo de gols.

Equipes têm campanhas idênticas

Grêmio e Corinthians acumulam números iguais no Brasileirão, com cinco vitórias, seis empates e seis derrotas cada.

Além disso, os dois clubes chegam embalados por triunfos na rodada anterior. O Tricolor Gaúcho venceu o Santos diante da torcida, enquanto o Timão superou o Atlético-MG em seus domínios.

Por outro lado, as equipes não tiveram o mesmo desempenho nas competições continentais durante a semana. O Grêmio empatou com o Montevideo City Torque e encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana sem garantir vaga direta nas oitavas de final. Com isso, terá de disputar os playoffs da competição.

Onde assistir Grêmio x Corinthians

O confronto terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:

Globo (TV aberta);

GeTV (YouTube);

Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Grêmio

Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Arthur e Gabriel Mec; Tetê, Braithwaite e Carlos Vinícius.

Técnico: Luís Castro.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Confronto vale respiro na tabela

Além dos três pontos, o duelo tem peso importante na luta contra a parte de baixo da classificação. Afinal, as equipes estão apenas três pontos acima do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Por isso, uma vitória antes da pausa da temporada pode representar mais tranquilidade para Grêmio e Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro.

(*) Com informações da ESPN

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