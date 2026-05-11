Fiscalização

Deputado protocolou requerimento na Câmara para acompanhar liquidação extrajudicial e impactos do Banco Master

O deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) protocolou um requerimento junto à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados (CFT) para criar uma subcomissão especial destinada ao acompanhamento, fiscalização e avaliação dos desdobramentos da liquidação extrajudicial do Banco Master.

Segundo o parlamentar, a proposta busca ampliar a fiscalização sobre os impactos financeiros, previdenciários e sociais relacionados ao caso.

Sidney Leite cobra fiscalização sobre liquidação do Banco Master

Durante reunião na CFT, Sidney Leite afirmou que o Parlamento precisa acompanhar os desdobramentos do caso, mesmo diante da possibilidade de não instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

“Mesmo que o presidente da Câmara, Hugo Motta, não queira instalar a CPI do Master, o parlamento não pode seguir de braços cruzados diante do maior escândalo financeiro do país, que fragiliza a nossa economia e prejudica a população. E quem paga a conta é o trabalhador brasileiro”, declarou Sidney Leite.

Deputado aponta impactos econômicos e previdenciários

O deputado afirmou que os impactos do caso ultrapassam o sistema financeiro e atingem diretamente áreas previdenciárias e sociais, devido ao envolvimento de bancos públicos.

Segundo Sidney Leite, o prejuízo causado pelo Banco Master afeta a economia e a população, especialmente pela utilização de recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para cobrir o rombo financeiro.

Além disso, o parlamentar criticou a atuação de órgãos reguladores e citou investigações envolvendo fintechs.

“O que significa que o Banco Central e demais instituições reguladoras, segundo ele, não têm atuado com esmero para coibir fraudes, a exemplo dos escândalos das fintechs, que vieram à tona na Operação Carbono Oculto”, afirmou.

Parlamentar defende transparência e reforma regulatória

Sidney Leite também destacou a necessidade de ampliar a transparência sobre o caso e identificar responsabilidades.

“É imprescindível assegurar transparência sobre os fatos, decisões e responsabilidades, considerando que a situação mobiliza os mais diversos atores, incluindo instituições financeiras, órgãos reguladores, entidades previdenciárias e investidores”, disse o deputado.

O parlamentar lembrou ainda que a fintech Naskar interrompeu as atividades recentemente, deixando cerca de R$ 1 bilhão em prejuízos para clientes.

Segundo Leite, a subcomissão também teria como objetivo restaurar a confiança no ambiente regulatório e propor mudanças para evitar novos episódios semelhantes.

Subcomissão deve acompanhar instituições ligadas ao grupo

A liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, após uma crise de liquidez e indícios de irregularidades nas operações da instituição.

A Polícia Federal investiga um suposto esquema fraudulento que teria causado prejuízos estimados em R$ 56 bilhões.

De acordo com o requerimento, a subcomissão também acompanharia os desdobramentos envolvendo outras instituições ligadas ao grupo, entre elas Master Banco de Investimento, Master Corretora de Câmbio, Master Cartões e Meios de Pagamento, Will Bank, CBSF DTVM, Banco Pleno e Pleno DTVM.

(*) Com informações da assessoria

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