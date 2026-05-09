Volante

Craque deve vestir a camisa do Atlético de Madrid na próxima temporada

O Flamengo acompanha de perto a possível transferência do volante João Gomes, atualmente no Wolverhampton, para o Atlético de Madrid. A negociação entre os clubes europeus pode gerar um lucro milionário ao clube carioca.

O valor da transferência gira em torno de 45 milhões de euros, aproximadamente R$ 260 milhões na cotação atual.

Flamengo pode lucrar por dois mecanismos

Mesmo após a venda do jogador ao futebol europeu, o Flamengo manteve participação financeira em futuras negociações.

O clube possui duas fontes de receita nessa possível transferência:

10% de mais-valia sobre uma venda futura do atleta

sobre uma venda futura do atleta Mecanismo de solidariedade da FIFA, por ser clube formador, equivalente a cerca de 3,5% do valor total da negociação

Somando os percentuais, a expectativa é que o Flamengo receba cerca de R$ 35 milhões caso o negócio seja concretizado.

João Gomes em destaque na Europa

Mesmo em uma temporada de dificuldades coletivas do Wolverhampton, João Gomes manteve regularidade. O volante participou de 39 das 41 partidas da equipe no ciclo 2025/26, com um gol marcado e três assistências.

Desde sua chegada ao futebol europeu, no início de 2023, o ex-jogador do Flamengo soma 128 partidas, com oito gols e seis assistências.

Mercado europeu já havia demonstrado interesse

Antes do avanço do Atlético de Madrid, João Gomes já havia sido alvo de clubes como Napoli e Manchester United. No entanto, as negociações não foram concluídas em janelas anteriores.

Agora, o clube espanhol surge como principal destino do volante, enquanto o Flamengo aguarda o desfecho para confirmar o impacto financeiro da operação.

*Com informações do Lance

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