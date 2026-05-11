Operação Trânsito Seguro

Fiscalização do IMMU removeu 13 veículos e registrou 89 autuações em Manaus

A Prefeitura de Manaus intensificou, nesta terça-feira (14), mais uma edição da Operação Trânsito Seguro na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

A ação, coordenada pelo IMMU, abordou 373 veículos, removeu 13 automóveis e motocicletas irregulares e registrou 89 autuações.

Além da fiscalização, os agentes também realizaram orientações educativas para motoristas e motociclistas. Dessa forma, a prefeitura busca reduzir infrações, acidentes e mortes no trânsito.

Operação Trânsito Seguro reforça fiscalização em Manaus

Durante a ação, os agentes identificaram motocicletas sem placas, veículos com chassi adulterado e condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além disso, as equipes flagraram motociclistas sem capacete e outras infrações consideradas graves. Segundo o IMMU, as abordagens também ajudam no combate a práticas perigosas, como excesso de velocidade e consumo de álcool ao volante.

Os agentes ainda orientaram motociclistas sobre medidas de segurança. Um dos condutores, por exemplo, recebeu recomendação para evitar o uso de viseira escura durante a noite, prática que pode gerar multa e comprometer a visibilidade.

IMMU destaca redução de acidentes e mortes

Segundo o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, a Operação Trânsito Seguro faz parte das principais estratégias adotadas pela prefeitura para melhorar a segurança viária.

“Estamos intensificando as fiscalizações aqui, na zona Leste da cidade, para tornar o trânsito mais seguro nesta área. Além disso, na próxima semana iremos ampliar as ações para outras zonas da cidade”, destacou.

Ao mesmo tempo, o órgão reforça campanhas educativas para conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito.

Motorista defende ampliação das fiscalizações

O motorista de aplicativo Eneias de Lima Almeida, de 35 anos, apoiou a continuidade das operações realizadas pela prefeitura.

“Essas ações oferecem mais segurança para todos, pois ainda há motociclistas que insistem em não obedecer às regras de trânsito. Além disso, ajudam a reduzir a criminalidade”, afirmou.

Segundo ele, o respeito aos limites de velocidade e às normas de trânsito é essencial para evitar acidentes e preservar vidas.

Dessa maneira, a Prefeitura de Manaus pretende ampliar as fiscalizações e fortalecer as ações educativas em diferentes regiões da capital.

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