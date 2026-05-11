Semana S

Evento do Sistema Comércio terá saúde, beleza, oficinas e shows gratuitos em Manaus

Publicado em 11 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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A Semana S, maior evento integrado do Sistema Comércio, segue com programação especial no Amazonas até o dia 16 de maio. Em Manaus, o encerramento acontecerá no Largo São Sebastião, reunindo serviços gratuitos oferecidos pelo Sesc e pelo Senac.

Além disso, o público poderá participar de atividades nas áreas de saúde, educação, tecnologia, cultura, gastronomia, esporte e bem-estar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial do evento.

Semana S em Manaus terá saúde, beleza e bem-estar

A programação do dia 16 de maio começará às 7h com um aulão de bike. Logo depois, os participantes poderão acompanhar atividades de yoga e aula de ritmos.

Ao longo do dia, os visitantes terão acesso a consultas odontológicas, aferição de pressão arterial e glicemia, massagens, liberação miofascial e orientação nutricional.

Além disso, a área de beleza e autocuidado contará com:

corte de cabelo;

esmaltação;

design de sobrancelhas;

oficina de automaquiagem;

consultoria de cuidados com a pele.

Da mesma forma, o evento também oferecerá ações voltadas à qualidade de vida e à conscientização sobre saúde preventiva.

Evento terá oficinas, tecnologia e capacitação

A Semana S também investirá em atividades voltadas à qualificação profissional e ao desenvolvimento educacional.

Entre os destaques estão oficinas de:

Power BI;

lógica de programação;

escrita criativa;

criação de conteúdo para redes sociais;

edição de vídeos.

Além disso, o público poderá participar de palestras sobre marketing pessoal e técnicas de comunicação eficaz no ambiente de trabalho.

Na área de tecnologia, haverá experiências interativas com óculos de realidade virtual, planetário e demonstrações de impressão 3D. Enquanto isso, ações ambientais vão promover atividades educativas e distribuição de mudas.

Gastronomia e cultura também fazem parte da programação

A programação gastronômica contará com oficinas de café regional, drinks não alcoólicos com ingredientes amazônicos e aproveitamento integral de alimentos.

Além disso, o público poderá acompanhar aulas-show sobre culinária regional, incluindo os temas:

“Jaraqui: patrimônio cultural de natureza imaterial do Amazonas”;

“Sobremesas com frutas regionais”.

Na área cultural, a programação terá espetáculo teatral, contação de histórias com lendas amazônicas, oficina de origami, pintura em aquarela, caricaturas e pintura em vidro.

Ao mesmo tempo, as atividades esportivas incluirão aula de step, cross hit, tênis de mesa, futmesa e pintura facial.

Elba Ramalho encerra programação da Semana S

O encerramento da Semana S no Largo São Sebastião contará com atrações culturais e musicais especiais.

Além disso, a programação terá a final do Festival de Calouros do Sesc, desfile “Moda Amazonense: ancestralidade e biotecnologia” e apresentação circense.

Às 19h, o cantor Uendel Pinheiro sobe ao palco. Em seguida, às 20h30, Elba Ramalho encerrará oficialmente a programação da Semana S em Manaus.

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