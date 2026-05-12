Empreendedorismo

Criada em 1964 por José Azevedo, a empresa conta com 65 lojas na região e gera mais de mil empregos diretos

A contribuição da TVLar para o crescimento econômico do Amazonas foi destacada pelo segundo vice-presidente estadual do União Brasil, Marcellus Campêlo, em encontro com o CEO do Grupo, Antônio Azevedo. Criada em 1964, a empresa tem, hoje, 65 lojas no Amazonas e Roraima, na capital e interior de ambos os estados, e gera mais de mil empregos diretos.

Durante o encontro, na última segunda-feira (11/5), na sede do Grupo TVLar, Marcellus Campêlo ressaltou a trajetória empreendedora de José Azevedo, fundador da empresa, que iniciou suas atividades no conserto de aparelhos eletrônicos, no centro de Manaus, e construiu um dos maiores grupos varejistas da região Norte.

“A ascensão da empresa representa um exemplo de dedicação e se traduz, também, em uma enorme contribuição para o desenvolvimento do Amazonas, gerando renda, empregos e oportunidades para milhares de famílias no Amazonas”, afirmou Marcellus Campêlo.

Campêlo é ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), cargos dos quais se desincompatibilizou para colocar o nome à disposição do União Brasil, como pré-candidato a deputado estadual.

Ao longo do período em que esteve à frente da Sedurb e UGPE, Campêlo construiu parcerias institucionais com entidades do setor produtivo, no desenvolvimento de programas e projetos realizados pelos dois órgãos. Dentre elas, a Associação Comercial do Amazonas (ACA) e a Câmara de Dirigentes Lojistas do Amazonas (CDL-AM), das quais Antônio Azevedo integra a diretoria.

Na opinião do empresário Antônio Azevedo, a experiência técnica e o conhecimento da realidade urbana do Amazonas são diferenciais que marcaram essa atuação. “Os projetos urbanísticos desenvolvidos impactam diretamente na melhoria das condições de vida da população, transformando dificuldades em soluções”, observou.

(*) Com informações da assessoria

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