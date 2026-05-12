Manaus (AM) – O bairro Tarumã viveu um momento histórico no último fim de semana com a realização do Desafio de Lutas Casadas do Tarumã. A competição entrou para a história ao promover 100 combates em uma única edição, marca inédita na capital amazonense.
O evento reuniu atletas de diferentes idades e categorias nas modalidades com kimono e sem kimono. Além das disputas, a competição fortaleceu o bairro Tarumã como um importante polo do jiu-jitsu e das artes marciais em Manaus.
Evento valoriza história e identidade do Tarumã
O nome da competição homenageou a antiga tribo Tarumã, povo indígena que marcou a história do Amazonas e permanece vivo na memória popular por meio do nome da comunidade e de bairros da região.
A organização destacou que o objetivo foi reforçar as raízes culturais da comunidade e valorizar a identidade local. O evento também aproximou esporte, cultura e memória histórica.
Jiu-jitsu transforma vidas na comunidade
O crescimento do jiu-jitsu no Tarumã vem impactando diretamente crianças e jovens da região. O esporte oferece disciplina, foco e novas oportunidades sociais.
O coordenador do CT Campeões do Amanhã, Anderson Lima, destacou o papel social do projeto.
“Não ensinamos apenas jiu-jitsu. Usamos o tatame para desenvolver caráter, responsabilidade e disciplina dentro e fora dos treinos”, afirmou.
Segundo ele, o projeto gratuito atende crianças a partir de 6 anos, incluindo alunos com autismo e TDAH.
Academia Spartacus conquista título geral
Entre os destaques da competição, a Academia Spartacus conquistou o título geral do evento.
De acordo com Celinaldo Queiroz, o resultado representa anos de dedicação ao esporte e à formação de atletas.
“Há quatro anos desenvolvemos um trabalho focado no esporte e na formação de atletas, sempre incentivando disciplina, respeito e superação”, destacou.
Ele também celebrou o desempenho de atletas da equipe. Mirella venceu por finalização, enquanto Davi e Leônidas conquistaram títulos nas categorias Gi e NoGi.
Formato de lutas casadas fortalece cenário local
Outro diferencial da competição foi o formato de lutas casadas. O modelo equilibra confrontos entre atletas de peso e nível técnico semelhantes.
Esse tipo de disputa amplia as oportunidades para iniciantes, mantém atletas experientes em atividade e fortalece o cenário local das artes marciais.
Evento deixa legado para o esporte amazonense
Com grande presença de público e organização elogiada, o Desafio de Lutas Casadas do Tarumã encerrou a primeira edição com saldo positivo.
O sucesso do evento já gera expectativa para novas edições e fortalece ainda mais o bairro Tarumã no cenário esportivo de Manaus.
Mais do que medalhas e vitórias, a competição deixou como legado a valorização da cultura local e a certeza de que o esporte transforma vidas e aproxima comunidades.
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