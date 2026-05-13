Amazonas

Caminhão carregado de cebolas quase atingiu outros veículos

Um passageiro escapou por segundos de ser esmagado após pular de um caminhão desgovernado que tombou em uma ladeira, na terça-feira (12/05), na rua Astrolábio Passos, comunidade Mundo Novo, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O momento de desespero foi registrado por câmeras de vigilância da área.

Nas imagens, o caminhão carregado de cebolas aparece tentando subir uma ladeira íngreme quando perde força e começa a descer de ré em alta velocidade. O passageiro do veículo, ao perceber a gravidade da situação, salta da cabine com o caminhão ainda em movimento, ele consegue se levantar e correr segundos antes do impacto, escapando sem ferimentos graves.

O caminhão acabou tombando no meio da rua, espalhando parte da carga pela pista. Atrás do veículo, um carro e uma motocicleta também precisaram manobrar às pressas.

Ainda segundo os registros, a mulher que estava na garupa da moto pulou do veículo e correu para a calçada ao notar que o caminhão descia sem controle. O motorista do carro e o motociclista conseguiram dar ré a tempo e não foram atingidos.

Apesar do susto e da perda da carga, não houve registro de feridos.

Veja vídeo:

Homem pula de caminhão desgovernado segundos antes de veículo tombar em Manaus pic.twitter.com/2Gl30DXATE — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 13, 2026

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