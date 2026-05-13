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Senador negociava recursos com dono do Banco Master para financiar cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Brasília (DF) – O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, foi gravado em áudio cobrando o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre repasses milionários destinados à produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O material, divulgado pelo Intercept Brasil, mostra Flávio negociando recursos que somariam R$ 134 milhões para financiar o longa “Dark Horse”, cinebiografia inspirada na trajetória política de Jair Bolsonaro.

Segundo documentos obtidos pela reportagem, ao menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, já teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025 para custear o projeto cinematográfico.

No áudio, Flávio Bolsonaro afirma enfrentar dificuldades financeiras para manter a produção do filme e demonstra preocupação com atrasos nos pagamentos.

“Está num momento muito decisivo aqui do filme. Como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso”, declarou o senador em trecho da gravação.

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Flávio cita risco de perder atores e equipe

Durante a conversa, Flávio pede uma posição de Daniel Vorcaro sobre a continuidade dos repasses e afirma que o projeto corre risco de colapso financeiro.

O senador menciona possíveis prejuízos contratuais envolvendo nomes do cinema internacional, como o ator Jim Caviezel.

“Agora que é a reta final, a gente não pode vacilar. Senão perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo”, afirmou.

Senador diz que buscava patrocínio privado

Após a divulgação do áudio, Flávio Bolsonaro comentou o caso nesta quarta-feira (13) e afirmou que a negociação envolvia apenas recursos privados.

Segundo ele, o pedido feito ao empresário foi uma tentativa de captar patrocínio para um filme sobre o pai, sem uso de dinheiro público.

“Foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de Lei Rouanet”, declarou o senador.

*Com informações da CNN

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