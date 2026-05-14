Nova Olinda do Norte (AM) – Um jovem de 18 anos foi preso na quarta-feira (13) suspeito de matar e decapitar um homem no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.
Segundo as investigações, o suspeito atacou a vítima com um golpe de arma branca no pescoço durante a madrugada do dia 6 de maio. O homem morreu ainda no local.
Imagens câmeras
As investigações apontam que o suspeito passou de bicicleta ao lado da vítima e desferiu o golpe enquanto ainda estava em movimento.
Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens ajudaram os policiais a identificar o autor do crime.
De acordo com o delegado Everaldo Carneiro, o suspeito chegou a prestar depoimento anteriormente, mas acabou liberado porque não havia situação de flagrante.
Testemunhas ameaçadas
Durante as investigações, testemunhas relataram ameaças feitas pelo suspeito. Por isso, a polícia pediu a prisão preventiva do investigado.
Os agentes localizaram o jovem na zona rural de Nova Olinda do Norte e cumpriram o mandado judicial.
Depois da prisão, a equipe encaminhou o suspeito para a unidade policial. Ele vai responder por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça.
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