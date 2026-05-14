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Crime aconteceu em Nova Olinda do Norte e suspeito teria atacado a vítima de bicicleta

Nova Olinda do Norte (AM) – Um jovem de 18 anos foi preso na quarta-feira (13) suspeito de matar e decapitar um homem no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.

Segundo as investigações, o suspeito atacou a vítima com um golpe de arma branca no pescoço durante a madrugada do dia 6 de maio. O homem morreu ainda no local.

Imagens câmeras

As investigações apontam que o suspeito passou de bicicleta ao lado da vítima e desferiu o golpe enquanto ainda estava em movimento.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens ajudaram os policiais a identificar o autor do crime.

De acordo com o delegado Everaldo Carneiro, o suspeito chegou a prestar depoimento anteriormente, mas acabou liberado porque não havia situação de flagrante.

Testemunhas ameaçadas

Durante as investigações, testemunhas relataram ameaças feitas pelo suspeito. Por isso, a polícia pediu a prisão preventiva do investigado.

Os agentes localizaram o jovem na zona rural de Nova Olinda do Norte e cumpriram o mandado judicial.

Depois da prisão, a equipe encaminhou o suspeito para a unidade policial. Ele vai responder por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça.

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