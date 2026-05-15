Investigadora

David Almeida comentou a decisão do STJ que determinou a soltura da investigadora

O pré-candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida, comentou a soltura da investigadora da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Anabela Cardoso, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ela deixou a prisão nesta sexta-feira (15).

“A verdade sempre prevalece”, afirmou David Almeida no início de um vídeo publicado nas redes sociais.

Durante a publicação, o ex-prefeito de Manaus disse que sempre acreditou na inocência da investigadora.

“Sempre defendi a sua inocência e o próprio STJ reconheceu que não existem elementos que pudessem manter a prisão. Além disso, nem mesmo o Ministério Público ofereceu denúncia”, declarou.

Citação de passagem bíblica

Ao encerrar o vídeo, David Almeida afirmou que Anabela Cardoso já está em casa e citou uma passagem bíblica.

“Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.”

Decisão do STJ

A investigadora da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) Anabela Cardoso Freitas deixou a prisão na manhã desta sexta-feira (15), após decisão do ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que revogou a prisão preventiva da policial, em Manaus.

Na decisão, o ministro afirmou que não havia elementos suficientes para manter Anabela presa, principalmente porque a investigação já foi concluída e o Ministério Público do Amazonas (MPAM) não incluiu a investigadora na denúncia apresentada contra parte dos investigados da operação.

Anabela havia sido presa no dia 20 de fevereiro durante a Operação Erga Omnes, que investiga um suposto núcleo político ligado ao Comando Vermelho (CV) no Amazonas. No entanto, segundo Ribeiro Dantas, o relatório final da Polícia Civil afastou as acusações de tráfico de drogas e associação para o tráfico atribuídas à investigadora.

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