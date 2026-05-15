Segurança pública

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os gastos das cidades brasileiras com segurança pública cresceram 66% nos últimos 10 anos

Prefeitos de todo o país começam a chegar a Brasília para mais uma edição da Marcha dos Prefeitos. A 17ª marcha promete focar nos problemas enfrentados pelos municípios, com foco na segurança pública, já dando um sinal claro de que o assunto será um dos grandes temas nas eleições de outubro.

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os gastos das cidades brasileiras com segurança pública cresceram 66% nos últimos 10 anos, passando de R$ 7,5 bilhões em 2016 para R$ 12,4 bilhões em 2025.

O tema será debatido entre os pré-candidatos à Presidência da República. A maioria deles foi convidada e já confirmou presença.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é esperado na terça-feira (19), no entanto, segundo interlocutores do Palácio do Planalto, se ele for, será “apenas” enquanto chefe do Executivo, evitando ser sabatinado como os demais pré-candidatos, para não ser cobrado sobre o recém-lançado Programa de Combate ao Crime Organizado.

PEC da Segurança Pública

Os impactos da PEC da Segurança Pública, em tramitação no Congresso Nacional, também serão abordados e já geram críticas entre os municípios. Os prefeitos reclamam que a proposta cria a figura das polícias municipais, financiadas por receitas próprias das prefeituras, sem indicar a fonte de financiamento.

(*) Com informações da CNN Brasil

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