Polícia

Os policiais militares observaram que o trio havia se escondido dentro de uma barraca de um morador de rua

Um adolescente foi apreendido, na madrugada deste sábado (16/05) após se esconder em uma barraca de morador de rua, no bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus. Ele estava com drogas. Além dele, outros dois homens foram presos.

Por volta das 3h20, a equipe da 14ª Cicom realizava patrulhamento ostensivo, naquela área, quando ao passar pela Rua Tabatinga observou um grupo de pessoas em atitude suspeita, que ao observarem a aproximação da viatura da PMAM correram em fuga.

Os policiais militares observaram que o trio havia se escondido dentro de uma barraca de um morador de rua. Ao chegarem no local, deram a ordem para que eles saíssem com as mãos na cabeça para serem feitas a busca pessoal e a identificação deles.

No ponto onde eles se esconderam foi encontrado um saco jogado no chão contendo uma porção de maconha, uma porção de cocaína, duas porções de oxi, uma balança de precisão, um celular e um caderno de anotações referente ao tráfico de drogas.

Os dois homens foram presos e o adolescente apreendido, sendo encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

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