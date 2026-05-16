Polícia

O filho confessou para madrasta que cometeu o crime

As buscas pelos restos mortais de um ex-policial militar estão sendo realizadas, neste sábado (16/05), no bairro Nova Esperança, Zona Norte de Manaus. Ele estava desaparecido desde 2019.

O filho do homem, Gabriel Maciel, foi preso após confessar que matou e enterrou o ex-militar em uma área abandonada com grande acúmulo de lixo. O caso veio à tona depois que Gabriel confessou para ex-madrasta que havia matado o próprio pai para tentar roubar a arma para trocar por drogas.

A mulher procurou a polícia, que levou Gabriel para indicar o ponto em que o corpo estaria enterrado. As equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para auxiliar nas buscas, no entanto, não deram detalhes sobre a ocorrência.

Leia mais

Motociclista sem CNH e sem capacete tenta fugir do guincho do Detran em Manaus; veja vídeo

Delegado manda recado a criminosos após ter carro arrombado durante festa em Humaitá: ‘vou te caçar’



