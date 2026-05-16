Polícia

De acordo com Mavignier, foram levados pertences pessoais e um microfone DJI. Além de ter o vidro da picape quebrada

O Diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Paulo Mavignier, mandou um recado para criminosos após ter o carro arrombado e pertences furtados durante a festa em comemoração aos 157 anos de Humaitá, no interior do Amazonas.

“Eu quero deixar um recado para quem fez isso. Ou você devolve em 24h ou eu vou te caçar. Eu estou mandando um recado duro, não brinque comigo. E você boqueiro que receber esse material, devolva na delegacia imediatamente, porque se você receber, nós vamos te caçar”, disse o delegado.

Veja o vídeo;

De acordo com Mavignier, foram levados pertences pessoais e um microfone DJI. Além de ter o vidro da janela da picape quebrada e jogada para debaixo do veículo. “Quem tiver qualquer informação sobre esse crime, sobre o paradeiro do microfone ou dos envolvidos, repasse imediatamente para a Polícia Militar, para a Polícia Civil de Humaitá ou envie no meu direct do Instagram”, pediu.

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