Amazonas

A moto foi apreendida

Um motociclista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sem capacete tentou fugir do guincho no Complexo de Treinamento de Direção Veicular (CTDV) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), localizado na avenida José Henrique Bentes Rodrigues, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

Veja o vídeo;

De acordo com informações preliminares, o homem teria ido ao local de exames do Detran sem capacete e sem CNH. No entanto, os agentes do órgão teriam percebido as irregularidades e tentaram apreender a moto.

O motociclista ainda tentou escapar, mas os portões do Complexo de Treinamento foi fechado, e ele foi autuado, além de ter a moto apreendida.

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