O Botafogo contou com uma atuação inspirada de Arthur Cabral para vencer o Corinthians por 3 a 1, neste domingo, (17/05) no Estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou os três gols da equipe carioca.
O Botafogo abriu o placar logo aos quatro minutos, mas o Corinthians reagiu rápido e empatou pouco depois. Ainda no primeiro tempo, Arthur Cabral voltou a aparecer e colocou o time da casa novamente na frente com um chute de fora da área. Na etapa final, o Botafogo amplicou com o terceiro gol de Cabral.
Com a vitória, o Botafogo subiu para a oitava colocação, com 24 pontos. Já o Corinthians terminou a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão.
