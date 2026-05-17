Esporte

A partida foi marcada por protestos nas arquibancadas antes, durante e depois do jogo

O Bahia e o Grêmio empataram em 1 a 1 neste domingo, (17/05) na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve as duas equipes em momento ruim na competição.

A partida foi marcada por protestos nas arquibancadas antes, durante e depois do jogo. No primeiro tempo, os donos da casa criaram mais oportunidades, mas não conseguiram transformar as chances em gol. O Grêmio também chegou algumas vezes, mas sem grande eficiência.

Os gols saíram apenas na etapa final. O time gaúcho abriu o placar aos 16 minutos, após cobrança de escanteio finalizada por Viery. Atrás no marcador e pressionado pela torcida, o Bahia reagiu e conseguiu empatar aos 27 minutos, quando Sanabria aproveitou cruzamento rasteiro e deixou tudo igual.

Com o empate, os dois times seguem sem conseguir se recuperar no Brasileirão.

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