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Atualização também traz navegação mais simples

O aplicativo do Bolsa Família recebeu novas funcionalidades nesta segunda-feira (18) para facilitar o acesso dos beneficiários às informações do programa social do governo federal. A atualização permite consultar o motivo do bloqueio do benefício, verificar pendências no Cadastro Único e acessar um extrato de pagamento mais detalhado e acessível.

Disponível para Android na Google Play, a nova versão do app do Bolsa Família atende mais de 19 milhões de famílias em todo o Brasil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), as mudanças foram feitas em parceria com a Caixa Econômica Federal para melhorar a experiência do usuário e ampliar a inclusão digital.

Entre as novidades, o responsável familiar poderá acompanhar a situação do benefício, conferir parcelas mensais, consultar mensagens do programa e identificar irregularidades que possam causar suspensão do pagamento. O aplicativo também informa quais medidas devem ser adotadas para regularizar o cadastro e evitar bloqueios.

A atualização inclui melhorias de acessibilidade, com compatibilidade para leitores de tela como o TalkBack, além de uma navegação mais simples e intuitiva. O app ainda reúne calendário de pagamentos, extrato do Bolsa Família e canal direto de atendimento da Caixa.

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