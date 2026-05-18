Polícia

Suspeito entrou na casa pelo forro do banheiro

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de invadir a casa da ex-mulher, matar o cachorro dela e descumprir medida protetiva no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. O crime aconteceu no dia 3 de maio e, segundo a polícia, teria sido motivado porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com a delegada Nathália Oliveira, a vítima, de 25 anos, relatou que vivia um relacionamento conturbado com o ex-companheiro, marcado por comportamentos agressivos.

Segundo as investigações, o homem aproveitou a ausência da mulher para invadir a casa, pulando o muro e entrando pelo forro do banheiro. Durante a invasão, o suspeito destruiu vários objetos da casa e matou o cachorro da vítima, crime que configura maus-tratos a animal.

Ainda conforme a polícia, mesmo após o ataque, o homem continuou enviando mensagens intimidatórias para a ex, fazendo ameaças e afirmando que divulgaria informações pessoais e conteúdos íntimos dela sem autorização.

O suspeito responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, maus-tratos a animal, dano e divulgação de conteúdo pornográfico. Ele permanece à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Homem mata cachorro da ex-mulher após não aceitar o fim do relacionamento em Manaus pic.twitter.com/7ICRK2nH5D — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 18, 2026

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