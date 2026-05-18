Eleições 2026

Pré-candidato do União Brasil participou de encontros comunitários em bairros da zona sul de Manaus

O segundo vice-presidente estadual do União Brasil, Marcellus Campêlo, participou de rodas de conversa com entidades comunitárias da zona sul de Manaus no fim de semana.

Os encontros ocorreram para discutir demandas da região, soluções para questões sociais e ações voltadas ao empoderamento feminino.

Na sexta-feira (15/05), Campêlo se reuniu com integrantes do Instituto Mulheres Amazonas, no bairro Betânia.

Já no sábado (16/05), o encontro ocorreu com a equipe do Instituto Eula Arteagas, em Petrópolis. A entidade atua no acolhimento de mães atípicas, mães solo e idosas.

No domingo (17/05), a reunião foi realizada na comunidade São Sebastião, também em Petrópolis.

Campêlo destaca políticas públicas para mulheres

Durante os encontros, Marcellus Campêlo reforçou a importância de políticas públicas direcionadas às mulheres.

O tema, segundo ele, tem relação com a política de gênero implementada durante sua gestão na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e na Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Campêlo deixou os cargos nos dois órgãos em março deste ano para colocar o nome à disposição do partido como pré-candidato a deputado estadual.

Ex-secretário cita ações em habitação e capacitação

Segundo Marcellus Campêlo, a política de gênero da Sedurb e da UGPE esteve presente nas ações desenvolvidas pelos órgãos.

“No caso da entrega de moradias, por exemplo, é em nome delas a titularidade dos imóveis. As mulheres também têm prioridade nos cursos de capacitação e incentivo ao empreendedorismo. Quando cuidamos das mulheres, cuidamos também da família, da sociedade como um todo. Em muitos lares, são elas que sustentam a casa, cuidam dos filhos e mantêm a base familiar unida”, observou.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais:

Marcellus Campêlo critica suspensão das obras da BR-319 e fala em retrocesso