Amazonas

Vítima morreu no local após batida em cruzamento

O motorista de um micro-ônibus fugiu após um acidente que terminou com a morte do motociclista Ricardo Teixeira de Jesus, na manhã desta terça-feira (19/05), no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus.

A batida aconteceu no cruzamento da rua Independência com a rua Marquesa de Alorna. Com o impacto, Ricardo morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência, mas apenas confirmaram a morte do motociclista.

Após o acidente, o motorista do micro-ônibus deixou o local sem prestar socorro. Até o momento, não há informações sobre a identidade dele ou o que teria provocado o acidente.

Policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia e controle do trânsito, que ficou lento durante o atendimento da ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

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