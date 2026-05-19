Amazonas

Seis pessoas usavam coletes salva-vidas e foram resgatadas por frequentadores de flutuante

Uma rabeta afundou no rio Tarumã-Açu, em Manaus, deixando os ocupantes desesperados e à deriva na tarde de domingo (17). O momento foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais.

Segundo informações preliminares, seis pessoas estavam na rabeta no momento do acidente. Todas utilizavam coletes salva-vidas e navegavam nas proximidades de um flutuante quando perceberam que a rabeta começava a encher de água.

As imagens mostram um dos ocupantes tentando retirar a água de dentro da rabeta com uma garrafa plástica. Pouco depois, a embarcação enfrenta um forte banzeiro e afunda rapidamente, jogando todos na água.

Frequentadores do flutuante prestaram socorro imediato e resgataram as vítimas logo após o naufrágio, apesar do susto, ninguém ficou ferido. “Ajuda lá, amor. Joga a boia, joga a boia”, disse uma das testemunhas no vídeo.

Veja vídeo:

Rabeta afunda no rio Tarumã-Açu e deixa passageiros à deriva pic.twitter.com/JueUom27NK — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 19, 2026

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