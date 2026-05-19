Inadimplência

: Parceria permite negociar débitos do Novo Desenrola Brasil em mais de 10 mil agências dos Correios.

A Serasa e os Correios anunciaram uma parceria para ampliar o acesso da população às negociações do Novo Desenrola Brasil. Agora, consumidores poderão renegociar dívidas presencialmente em mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país.

Segundo a Serasa, mais de 7,7 milhões de dívidas elegíveis ao programa estão disponíveis para renegociação com descontos que podem chegar a 90%.

A iniciativa busca facilitar o acesso às condições especiais de pagamento, principalmente para pessoas que preferem atendimento presencial ou enfrentam dificuldades no uso de canais digitais.

Atendimento presencial amplia acesso à negociação

Com presença em todo o território nacional, os Correios passam a atuar como canal estratégico para apoiar consumidores que desejam reorganizar a vida financeira e limpar o nome.

“Muitas pessoas querem negociar suas dívidas, mas ainda enfrentam obstáculos como falta de acesso digital ou dificuldade para entender as opções disponíveis”, afirmou Aline Maciel, diretora da Serasa.

O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, destacou que a ampla rede de atendimento físico fortalece o acesso da população aos serviços de renegociação financeira.

Inadimplência bate recorde no Brasil

A parceria foi anunciada em meio ao aumento da inadimplência no país. Segundo levantamento da Serasa, o Brasil atingiu 83,3 milhões de pessoas inadimplentes em abril, alta de 0,67% em relação ao mês anterior.

O número representa mais da metade da população adulta brasileira, equivalente a 50,8% do total.

Os brasileiros acumulam cerca de 342 milhões de dívidas negativadas. O valor médio devido por pessoa chegou a R$ 6.814,39.

Amazonas está entre os estados com mais inadimplentes

No Amazonas, a inadimplência atinge cerca de 1,8 milhão de pessoas, o equivalente a 60,5% da população do estado.

O estado ocupa a terceira posição no ranking nacional de inadimplência, atrás apenas do Amapá e do Distrito Federal.

Os amazonenses acumulam mais de 8 milhões de dívidas negativadas, totalizando mais de R$ 10,8 bilhões em débitos. O valor médio devido por consumidor é de R$ 5.967,56.

As dívidas com bancos e cartões de crédito representam 25,13% do total no estado. Em seguida aparecem o varejo, financeiras e contas básicas, como água e energia elétrica.

Como negociar dívidas do Novo Desenrola Brasil

Os consumidores podem consultar ofertas e renegociar dívidas pelos canais digitais da Serasa:

Serasa Limpa Nome

Aplicativo da Serasa para Android e iOS

WhatsApp oficial: (11) 99575-2096

Quem preferir atendimento presencial pode procurar uma agência dos Correios. Para realizar a negociação, basta apresentar um documento oficial com foto.

As condições oferecidas nas agências são as mesmas disponíveis nos canais digitais da Serasa.

Serasa atua na recuperação financeira dos consumidores

A Serasa informou que segue ampliando serviços e soluções digitais voltadas à saúde financeira da população brasileira.

Mais informações estão disponíveis no portal oficial da Serasa.

(*) Com informações da assessoria

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